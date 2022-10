Con "Coloratissimo Autunno" a Fossano più sostegno al settore ortofrutticolo in crisi

CUNEO CRONACA - Tutto pronto a Fossano, in provincia di Cuneo, per il grande ritorno di "Coloratissimo Autunno". Si parte con una due giorni di mostra-mercato sotto la tettoia di piazza Dompè (Piazza Foro Boario), sabato 8 e domenica 9 ottobre, curata da Coldiretti, Campagna Amica, Catac e Slow Food Fossano. L'inaugurazione è prevista alle 15 alla presenza delle autorità.

Il sindaco Dario Tallone: "L'obiettivo della nostra Amministrazione è quello di continuare a lavorare per valorizzare le eccellenze agricole e vogliamo portare al centro dell'attenzione chi lavora in agricoltura. I coltivatori sono infatti penalizzati duramente dalla difficile situazione internazionale, da siccità e grandine. Al settore ortofrutticolo vogliamo quindi dare momento di sollievo con Coloratissimo Autunno. Noi siamo vicini al mondo agricolo. Fossano è il secondo comune della Regione per estensione agricola".

Il vice sindaco Giacomo Pellegrino: "Coloratissimo Autunno è un appuntamento importante. Grazie ai partner insostituibili come Coldiretti, Campagna Amica, Catac, Slow Food, Pro Loco e il fondamentale contributo della Cassa di Risparmio di Fossano. Per Fossano questo settore è molto importante, direi chiave visto il numero di ettari coltivai. Non va poi dimenticata l'Atl del Cuneese che ci da la possibilità di ampliare il raggio di promozione di una manifestazione storica che è in continua crescita».

«Coloratissimo Autunno si inserisce nella più ampia rassegna di promozione degli appuntamenti fieristico-gastronomici dell’autunno cuneese "Autunno con Gusto". Si tratta di un appuntamento di grande richiamo e molto atteso. Nel titolo l’essenza dell’iniziativa: frutta, verdura, prelibatezze del nostro territorio in un tripudio di colori e di profumi, ma non solo: anche il sapere contadino e artigiano che si incontrano e si presentano al pubblico. L’autunno cuneese è proprio questo: eccellenze che nascono dalle tradizioni e che ci ricordano i principi della cultura contadina, alla base della nostra economia locale» è il commento conclusivo del presidente di Atl del Cuneese Mauro Bernardi e del direttore Daniela Salvestrin.

Sabato 8 ottobre

Inaugurazione alle ore 15.

Percorso gastronomico sapori d'autunno con street food a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano dalle 18 alle 23.

Sabato 8 (dalle 15 alle 21) e domenica 9 (dalle 9 alle 18,30)

Mostra mercato in collaborazione con Coldiretti, Slow Food, Campagna Amica, Catac.

Laboratori didattici a cura di Slow Food Fossano.

Show cooking del laboratorio del pesto.

Laboratori didattici per bambini.

Fattoria didattica.

Gonfiabili e giochi per bambini.

Mostra frutta e verdura di stagione.

Domenica 8 ottobre

Percorso gastronomico sapori d'autunno con street food a cura del Borgo Romanisio e delle 15 frazioni di Fossano dalle 11,00 alle 16,00.

Vendita all'incanto della frutta e della verdura esposta ore 17,30.