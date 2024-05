Con Club Silencio si balla al castello di Barolo tra l'arte di Dalì e Picasso e degustazioni di vino

Durante la serata si potrà visitare il WIMU - Wine Museum di Barolo, racchiuso nella storica residenza della celebre famiglia Falletti: questo museo, con un percorso espositivo firmato dal celebre artista François Confino che racconta la dimensione culturale del vino, ha la fama di essere uno dei più importanti al mondo.

Attraverso la chiesa attigua al Castello sarà poi possibile visitare il MAP - Museo Aula Picta, che conserva permanentemente circa 60 opere tra sculture, ceramiche, arazzi e incisioni dei celebri maestri spagnoli Miró, Dalì e Picasso. Una Wine Experience offrirà inoltre l’occasione di degustare vini provenienti da alcune tra le più rinomate cantine di Barolo, nel suggestivo Tempio Enoturista.

La serata sarà accompagnata dalla selezione musicale di Ricard, Dj di punta di Republica Indipendente e Club Vision, Luminér di Oasi e Marcelino, resident di Residance e Oasi. Sarà inoltre possibile gustare le proposte drink & wine di Club Silencio, le offerte food e partecipare alle attività del Play Corner.

Club Silencio è un'associazione culturale torinese impegnata in progetti esperienziali che stimolino la partecipazione attiva dei giovani under 35 alla vita culturale, sociale e democratica del proprio territorio. Club Silencio porta avanti tre direzioni progettuali: l’una relativa al rendere accessibile il patrimonio artistico-culturale locale ai giovani under 35, l’altra impegnata nel favorire l’empowerment giovanile locale, l’ultima volta a diondere e sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile.

Tra i suoi progetti più noti vi è “Una notte al Museo”, che dal 2017 ad oggi ha portato più di 250.000 giovani in oltre 40 musei tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Da ottobre 2022 Club Silencio è certificata ISO 20121 per la "Gestione eventi sostenibili".

Info:

• Sabato 11 maggio, orario 19-24

• Ultimo accesso evento ore 23:00

• Ingresso evento + drink + mostre: 20 euro

• Wine Experience: 2 degustazioni 5 euro o 5 degustazioni 10 euro

• Ingresso all’evento da Piazza Falletti, Barolo

Per maggiori informazioni: www.clubsilencio.it.