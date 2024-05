Con Cinema VOs tornano in sala a Cuneo le versioni originali dei film sottotitolate

ALICE MARINI - Per salvare le piccole sale cinematografiche, tra la concorrenza delle multisale e delle piattaforme di streaming, serve una proposta di qualità. E' quello che cerca di fare il Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo con Cinema VOs, la prima stagione di film in versione originale classici, cult e film più recenti che hanno lasciato un segno nella cultura contemporanea, sottotitolati in italiano. Film di qualità che potremmo aver perso al passaggio in sala o vorremmo rivedere in versione originale sul grande schermo, senza intervalli.



"Vedere un film in versione originale è un’esperienza da vivere per molte ragioni - spiega uno dei curatori Andrea Ceraso (gli altri sono Roberto Saba e Alice Gallouin) -. In primis, si può percepire l'intento originale del regista e del senso linguistico-culturale dell’opera: le traduzioni e gli adattamenti dei dialoghi sono inevitabilmente delle mediazioni, che possono perdere o che devono rinunciare a sfumature culturali, giochi di parole e scelte linguistiche. Pensiamo per esempio agli accenti dialettali, che nella traduzione spesso vengono eliminati”.

"Un'altra ragione - prosegue - è l'immersione e apprendimento linguistico-culturale: guardare film nella lingua originale può certamente aiutare a migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative, ma soprattutto la lingua di un film porta con sé la cultura di chi la parla in un dato ambiente; pertanto, ascoltare la lingua originale può fornire un'immersione profonda nella cultura di provenienza del film. Senza contare, poi, le voci originali che garantiscono l'autenticità della performance: guardare un film nella lingua originale consente di sperimentare direttamente le sfumature vocali e l'energia emotiva dell'interpretazione degli attori scelti dal regista, così come sono state fissate originariamente".

Gli ultimi due appuntamenti del secondo ciclo di Cinema VOs (Versione Originale sottotitolata) includono "Citizen Kane - Quarto Potere", in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00, un capolavoro del 1941 diretto da Orson Welles che esplora la vita del magnate dell'editoria Charles Foster Kane attraverso un intricato flashback alla ricerca del significato dietro la sua ultima parola, "Rosebud". Segue giovedì 23 maggio "Il cielo sopra Berlino" (Der Himmel über Berlin), un film del 1987 diretto da Wim Wenders, la cui pellicola è stata restaurata per la proiezione in digitale fino al 4K. L'ultima sera, dopo la proiezione, ci sarà anche un momento conviviale per salutare il pubblico e raccogliere feedback.

"Ci piace pensare - dicono gli organizzatori - che la stagione VOs possa essere più di una rassegna una tantum, ma un’opportunità ordinaria e regolare che alle volte proponga anche eventi "speciali" come Night4Kurt”, la serata di cinema e musica dedicata al ricordo di Kurt Cobain e dei Nirvana (nella foto), nonché un’alternativa di proiezione idealmente radicata a Cuneo. In più, ci affascina una sorta di personalizzazione e dimensione su misura dell’iniziativa per il pubblico cuneese, sia perché la nostra città è bella ma è “tosta”, sia perché ci piace la dimensione di sala di comunità del Cinema Teatro Don Bosco, un luogo di inocontro e cultura che può fare e dare tanto. Crediamo ce ne sia sempre bisogno".

Il Don Bosco è sempre più attivo a livello teatrale e cinematografico; sicuramente anche con Cinema VOs torna a offrire una programmazione più complessa e trasversale, guardando anche ad altre porzioni di pubblico e cercando di coniugare al meglio intrattenimento e cultura.

Alice Marini