Al Santa Croce si può: "Per il nuovo ospedale è mancato un confronto tra le due opzioni"

In recentissime dichiarazioni alla stampa, l’assessore Icardi si prodiga a dimostrare che i finanziamenti statali per costruire il nuovo ospedale a Cuneo non ci sono, o meglio non ci sono più, perché tutti assegnati ad ospedali, case di comunità, attrezzature e che per Cuneo ci sono 141 milioni di euro solo se a costruire sarà il privato. Sempre in una sua nota riportata dalla stampa, l’Assessore ribadisce l’esistenza certa dei finanziamenti INAIL e che ci sarebbero trattative in commissione salute nazionale per ottenere una disposizione di legge che permetterebbe all’INAIL di farsi carico in prima persona dell’acquisto di terreni ed immobili per la costruzione e della progettazione.

Queste dichiarazioni dell’assessore Icardi, invece di chiararci la situazione, aprono ad ulteriori domande. Infatti ci chiediamo come mai i 141 milioni di finanziamenti statali accantonati non potessero essere previsti per predisporre un progetto del nuovo Santa Croce da presentare all’INAIL invece che essere previsti per partecipare al parternariato pubblico privato. Alla luce di queste dichiarazioni, non possiamo che ritenere che il nostro assessore si sia orientato sull’unica soluzione che, probabilmente, sembra aver perseguito fin dall’inizio, concentrandosi sulla strada del finanziamento privato a scapito di quello pubblico.

Non possiamo essere d’accordo! Un nuovo o rinnovato ospedale, non potrà che essere costruito con i finanziamenti dell’INAIL, perché l'INAIL non lucrerà sul costo della pulizia, della ristorazione o dei parcheggi dell’ospedale, perché l’INAIL, ente parastatale, decide i suoi investimenti non per conseguire un profitto, ma per assicurare, con il loro ritorno finanziario, il pagamento delle rendite per infortunio o malattie professionali dei lavoratori.

A dire il vero tutto quanto succede ed è successo sulla questione ospedale ci pare una grande recita, con vari attori, Regione, Fondazione, Comune che hanno agito senza un’autentica volontà di mettere a confronto le diverse possibili opzioni di intervento, ospedale nuovo al Carle o al Santa Croce, con le relative analisi delle molteplici ricadute sul territorio. Secondo noi è stata fatta una scelta pregiudiziale per interessi altri come l’evoluzione dei fatti pare aver reso sempre più evidente.

Se veramente ci fosse stata la volontà di cercare la soluzione più conveniente da più punti di vista, a nostro parere, ora potremmo ritrovarci sul piatto anche un approfondito studio sulla possibilità alternativa di ristrutturazione ed ampliamento dell’attuale ospedale, che nessuno degli attori in gioco pare aver mai voluto seriamente prendere in considerazione. Ci sarebbe piaciuto e ancora ci piacerebbe avere, come cittadini che pagano con le loro imposte i costi dell’ospedale, la possibilità di vedere il risultato di un confronto ad armi pari tra le due soluzioni".