"Comics and games" a Cuneo, nel weekend i fumetti si scoprono in piazza Seminario

Nel weekend dell'1 e 2 giugno torna a Cuneo, in piazza Seminario, la più interessante manifestazione ludico-culturale della provincia di Cuneo dedicata al fumetto.

Dopo il successo degli scorsi anni, "Cuneo Comics and Games 2019" si presenta con una terza edizione ricca di appuntamenti dedicati al fumetto, dall’animazione ai giochi di ruolo e ai videogames. Non mancheranno i disegnatori, doppiatori, cosplayer, youtuber e ospiti.

Il programma

Sabato 1 giugno: ore 10 apertura della fiera insieme a molti disegnatori ed autori di fumetti, tutti posizionati nella Artist Alley.

Alle ore 15 con oltre 4.000.000 di follower, ospiti iPantellas, youtuber e comici rock, sono Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, dissacrano la realtà con l'ironia, evadono da una vita monotona e schematica, con lo scopo di eliminare ogni limite che la società gli impone. Saliranno sul palco per un breve presentazione e poi saranno disponibili per un meet e great con il loro pubblico.

Sarà presente, alle ore 16.30, il consueto Cosplay Contest con una giuria di cosplay professionisti (Pamela Colnaghi, Lucrezia Crisci, Didi Daedra e Luca Buzzi) a presentare la famosa Giorgia Cosplay vincitrice del World Cosplay Summit in Giappone, ultimamente ha partecipato a Ratboy, una rivista scritta da Leo Ortolani. Protagonisti di Cuneo Comics saranno i Cosplayers, che invaderanno la fiera con i loro variopinti costumi ispirati a personaggi di film, fumetti e serie tv. Ospiti, dall’Orco Durbghash del Signore degli Anelli a Thanos conosciuto nel film degli Avengers.

Sempre sabato, alle 18, sarà presente un grande doppiatore del mondo dei fumetti, Pietro Ubaldi, attore, conduttore televisivo e cantante italiano. Attivo soprattutto nel campo del doppiaggio di cartoni animati, anime, e videogiochi, è conosciuto anche per il doppiaggio di Geoffrey Rush nella saga di Pirati dei Caraibi nel ruolo del capitan Barbossa oltre a Patrick Stella (Spongebob), il gatto Giuliano e Marrabbio (Kiss me Licia), Il Conte Dacula,Taz, Artemis (Sailor Moon). Inoltre ha condotto la trasmissione per bambini Game Boat, in onda su Rete 4 in fascia preserale dal 1996 al 1999. Dal 2003 è la voce di Doraemon. Ha cantato molte sigle di cartoni con Cristina D’Avena.

Insieme a lui Stefano Bersola cantante italiano, interprete di sigle di cartoni animati. Nel 1998 inizia la sua carriera di cantante e autore incidendo, come solista, sigle di cartoni animati giapponesi per la Yamato Video, con la collaborazione artistica di Alberto Radius e Nicolò Fragile. “City hunter” riscuote grande successo, e a seguire “Patlabor”, “Magic Knight Rayheart”, “Mi hai rapito il cuore Lamù” e “Sun College”. Nel 2013 incide un del CD intitolato “Anime Songs” presentato in anteprima ad Etna Comics dove Stefano si esibisce in apertura del concerto di Cristina D’Avena, mentre nel 2016 incide la sigla per la serie TV d’animazione “Super Wings” in collaborazione con i Raggi Fotonici.

Domenica 2 giugno: apertura alle ore 10 con tutte le attività pronte ad incontrare il pubblico, mentre alle ore 11 si potrà conoscere Giovanni Muciaccia, ospite del Cuneo Comics, attore teatrale e conduttore televisivo, ha esordito nel 1992 con Disney Club e nei due anni successivi ha condotto La Banda dello Zecchino. Nel 1998-1999 diventa il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, che acquisisce tanta notorietà da essere trasmesso anche su Rai 2. Dopo il successo della trasmissione, per vari anni presenta nelle piazze italiane un laboratorio ispirato ad Art Attack, nel quale realizza alcune creazioni dal vivo e tutti i partecipanti le riproducono, come nel programma televisivo. Nei primi anni duemila diventa oggetto delle imitazioni di Fiorello, nelle edizioni del programma di Rai 1 Stasera pago io del comico siciliano. Dall’8 gennaio 2011 torna in onda con l’edizione italiana del programma Art Attack. Nel 2018 inizia una nuova avventura nel mondo della divulgazione con 5 cose da sapere in onda dal Martedì al Venerdì su Rai 2. Giovanni salirà sul sul palco del Cuneo Comics per un laboratorio d’arte, quindi preparate matite e pennarelli per partecipare e dimostrare la vostra creatività con un grande personaggio della tv!

Ospite d’onore di questa edizione sarà Cristina D’Avena, regina delle sigle di moltissimi cartoni animati che si esibirà alle ore 17 dopo una breve intervista. Cristina d’Avena è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, interprete di moltissime sigle di cartoni animati, dai Puffi a Kiss me Licia, Occhi di Gatto, Pollon, Mila e Shiro, Magica, Magica Emi e tante altre…

Esordisce all’età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro 1968, da allora inizia a pubblicare numerosi singoli e album, che complessivamente, ad oggi, hanno venduto un totale di oltre 7 milioni di copie, grazie a alla raccolta annuale Cristina D’Avena con i tuoi amici in tv. Tra le canzoni dei primi anni, la Canzone dei Puffi del 1982 (suo primo Disco d’oro per le oltre 500.000 copie vendute) e Kiss Me Licia del 1985 (Disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute del relativo album), nel 1986 Kiss me Licia con lei protagonista. Dal 1983, e fino al 2000, ha preso parte ripetutamente alla trasmissione Bim bum bam come guest star, nel 1989 vince anche il Telegatto nella categoria “Programmi per ragazzi”, in seguito per due anni, alternandosi settimanalmente con Pietro Ubaldi, il contenitore di cartoni animati e giochi telefonici Game Boat, in onda su Rete 4. Il 2007, al Roxy Bar di Bologna, Cristina celebrò 25 anni di carriera con un concerto, accompagnata dal gruppo dei Gem Boy, con il quale inaugura una collaborazione che dura ancora oggi. Durante la serata finale del sessantaseiesimo Festival di Sanremo (2016), Cristina D’Avena sale sul palco del Teatro Ariston in qualità di super-ospite, dove si esibisce cantando un medley di alcuni dei suoi successi. Nel 2018 esce il suo ultimo album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, contenente altri 16 duetti con altrettanti big della musica italiana, che viene certificato disco d’oro l’11 febbraio 2019. Mentre nell’ultimo Festival di Sanremo è ospite della quarta serata della 69esima edizione come duettante con Shade e Federica Carta in Senza farlo apposta, sempre quest’anno viene pubblicato un nuovo brano dal titolo Centouno Dalmation Street. La canzone è la prima sigla dell’artista per una serie animata Disney.

Sarà presente anche un’area food con hamburgheria, thai e bevande.

I biglietti interi e ridotti sono reperibili su www.liveticket.it

Maggiori informazioni ed aggiornamenti sul programma si possono trovare sul sito www.cuneocomicsandgames.it.