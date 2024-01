Come sogno la mia città: una giornata per immaginare "la Guarene dei desideri"

CUNEO CRONACA - Sabato 24 febbraio, dalle 15,30, a Guarene, presso il Bar Vecchio Mulino in Vaccheria, si terrà una giornata intitolata “La Guarene dei desideri” immaginata per contribuire al futuro del borgo dando la possibilità ai suoi abitanti di lavorare su contenuti, spazi e desideri. L’incontro è dedicato a tutti coloro che vogliano prendere parte alla rigenerazione di Guarene, il Comune capofila del progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, promosso insieme ai Comuni di Neviglie e Piea.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione attraverso la cultura del luogo abitato da cittadini attivi. Questo fine si può raggiungere trasmettendo competenze in ambito culturale, supportando le iniziative delle associazioni locali e creando degli spazi di socialità dove i cittadini di tutte le età possano esprimersi, incontrarsi, dare vita a nuove idee e progetti.



La "Guarene dei desideri" è una giornata organizzata da Itinerari Paralleli Impresa Sociale per dare voce ai cittadini, cittadine, associazioni, imprese. Il pomeriggio prevederà una prima parte di interventi su bellezza, inclusione e sostenibilità. Gli interventi serviranno da ispirazione e avvio dei tavoli di lavoro, momento in cui ciascuno potrà esprimere diversi punti di vista, problematiche e possibili soluzioni sull’abitare Guarene. Una giornata strutturata per raccogliere le voci di tutte e tutti.



L’appuntamento pubblico segnerà anche l'inizio di un più piccolo ma significativo progetto parallelo: un percorso di co-progettazione sullo spazio del campetto di Castelrotto: un luogo che attualmente è in disuso, ma che è stato un importante punto di aggregazione della borgata e non solo. Durante la giornata sarà attivo un tavolo di lavoro dedicato alla valorizzazione di questo spazio per immaginare insieme un nuovo luogo di socialità. L’iniziativa è organizzata e promossa dal Comune di Guarene grazie a Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior sostenitore del progetto.



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 15:30 - 16:00

Accoglienza presso il Bar Mulino Vecchio della Palestra di Vaccheria (via Mulino Vecchio 1)



ore 16:00 - 17:00

Talk su bellezza, sostenibilità e inclusione.

Un incontro con esperti ed esponenti della cultura per parlare di progetti, attività e visioni.



ore 17:00 - 19.00

Tavoli tematici di lavoro su bellezza, sostenibilità e inclusione



ore 19:00 - 20:00

Aperitivo e musica



L’appuntamento è ad accesso libero e gratuito.

La partecipazione ai tavoli di lavoro è libera e gratuita con iscrizione obbligatoria QUI.