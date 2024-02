Colpo di coda dell'inverno: tornano freddo e neve sulla Granda, più di 50 cm sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Una circolazione depressionaria di origine atlantica interessa le regioni alpine e dopo il passaggio di un veloce fronte perturbato resterà attiva aria variamente umida, associata ad addensamenti irregolari e locale instabilità.

Per il Nord-Ovest - si legge sul sito Nimbus.it, portale della Società Meteorologica Italiana - un evento perturbato più significativo si strutturerà da domenica sera con la discesa di una saccatura depressionaria verso il sud della Francia; da qui un minimo depressionario secondario creerà le condizioni favorevoli a precipitazioni estese al sud delle Alpi, con neve in temporaneo calo lunedì fino a quote collinari sul Cuneese. Sarà l'occasione per una nevicata diffusa lungo le Alpi, con apporti anche superiori ai 50 cm oltre i 1000-1500 metri.

La fase perturbata - prosegue - avrà un prolungamento fino alla giornata di mercoledì 28 febbraio e sarà seguita da un intervallo in parte soleggiato. Una nuova saccatura depressionaria determinerà nuove occasioni piovose nei primi giorni di marzo. Temperature in aumento con massime sui 10/14 gradi a bassa quota e tra 1 e 3 gradi a 1500 metri; in calo a 8/10 gradi con il ritorno delle piogge e sullo 0 a 1500 metri.

Domenica 25 febbraio

Nuvolosità: velato al primo mattino in alta valle tra Alpi Marittime e Pennine, più nuvoloso altrove; generale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: nella prima parte della giornata deboli sparse su Verbano e settore orientale; da metà pomeriggio estensione alle valli alpine e all'alto Piemonte, dalla serata sparse anche sulle pianure; valori moderati in serata sulle zone al confine con la Liguria. Quota neve sui 600-800 m, intorno ai 1000-1100 m sull'Appennino. Zero termico: in calo sui 1000-1200 m, intorno ai 1300-1500 m sul settore appenninico. Venti: in montagna sudoccidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino, al mattino moderati in intensificazione dal pomeriggio; altrove al mattino deboli variabili, dal pomeriggio intensificazione e rotazione dai quadranti orientali. Lunedì 26 febbraio Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: moderate diffuse su tutta la regione; più persistenti su basso Piemonte, Verbano e zona dei laghi con valori localmente forti o molto forti, anche a carattere convettivo con rovesci intensi. Quota neve sui 700-900 metri, fino a 400-500 metri sul Cuneese. Zero termico: sui 900-1100 metri al mattino, in lieve rialzo fino a 1200 metri nella seconda parte della giornata. Valori inferiori ai 900 metri su Langhe e Roero.

Venti: moderati o localmente forti da sud in montagna; altrove deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi estesi in pianura. (Foto d'Archivio)