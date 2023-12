Collegio geometri di Cuneo: tutte le opportunità di crescita attraverso la laurea triennale a Pavia

CUNEO CRONACA - La figura professionale del geometra ha da sempre mantenuto un ruolo fondamentale nella società e nel tessuto produttivo, coniugando tradizionali abilità professionali con le sempre più avanzate tecnologie. La figura, nonché il ruolo indispensabile del Geometra sono più che mai attuali e la recente affermazione del corso di Laurea Triennale Professionalizzante e Abilitante ne è conferma per crescita, perfezionamento, formazione e sviluppo.

Per i ragazzi/e che andranno quindi a terminare il percorso scolastico della scuola per Geometri (diploma indirizzo C.A.T. – Costruzioni Ambiente Territorio) si apre un vasto panorama di opportunità per il futuro: entrare direttamente nel mondo del lavoro usufruendo della attuale grande richiesta di aziende sia del comparto edile che di altre categorie produttive, svolgere un periodo (18 mesi di praticantato) propedeutico all’abilitazione per l’esercizio della professione di Geometra, con successivo esame di abilitazione e quindi iscriversi all’albo professionale del Collegio Provinciale per poi esercitare la libera professione, accedere a qualsiasi facoltà universitaria e iscriversi al corso di Laurea triennale professionalizzante e abilitante per Geometri (corso già attivo presso l’Università degli Studi di Pavia - “Tecnologie digitali per le costruzioni, l’ambiente e il territorio”) usufruendo al suo termine dell’opportunità di iscrizione al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati con abilitazione di Geometra Laureato senza ulteriori esami.

Il corso di Laurea triennale per Geometri attivo all’Università di Pavia a seguito di apposita Convenzione con i Collegi dei Geometri, consente varie possibilità agli studenti, i quali potranno personalizzare il piano di studi anche nei confronti di specifiche esigenze personali: possono accedere al corso di Laurea gli studenti con qualsiasi diploma di maturità (ad esempio in uscita dai licei scientifico e artistico perché maggiormente attinenti, ma anche di altri indirizzi o di altri istituti tecnici e professionali), con la possibilità di seguire il corso con modalità tradizionale in presenza presso l’Ateneo di Pavia (Città universitaria molto nota ed apprezzata), di seguire lezioni in modalità telematica sia frontali che registrate, in modo da minimizzare spostamenti e massimizzare i tempi dedicati all’apprendimento (ideale per Studenti Lavoratori e/o Studenti residenti a notevole distanza dall’Ateneo), di iscriversi come studente/lavoratore anche con dilatazione dei tempi a parità di costi di iscrizione (part-time in 5 anni anziché i 3 anni ordinari) e la possibilità di riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari) per abilitazioni già possedute e/o periodi di pratica già svolti e quindi forte agevolazione per i Geometri Professionisti già in attività.