Clima fresco e primi temporali primaverili sul Cuneese a Pasqua e Pasquetta

CUNEO CRONACA - Ci stiamo abituando a vivere giornate primaverili con temperature oltre i 20 gradi. Tuttavia, proprio in prossimità di Pasqua e Pasquetta, in Piemonte e in provincia di Cuneo è atteso un peggioramento del tempo.

In particolare, spiega Arpa Piemonte, "da venerdì si assisterà al cedimento dell'alta pressione e all'avvicinamento di una debole area depressionaria posizionata sui Pirenei, ma senza fenomeni significativi".

A partire da sabato, gli annuvolamenti diverranno più estesi e frequenti e con essi si instaureranno anche i primi temporali della stagione. Il tempo più variabile e instabile potrebbe caratterizzare la prima settimana di aprile.

La giornata di Pasqua si presenterà dunque instabile, specialmente dal pomeriggio, con rovesci. Pasquetta potrebbe essere il giorno maggiormente a rischio maltempo, caratterizzato da un deciso calo delle temperature.

Non si tratta di un clima "pazzo": i valori massimi delle temperature torneranno al di sotto dei 20 gradi, restando comunque consone al periodo, anticipando un mese di aprile abbastanza dinamico dal punto di vista climatico.

(L'immagine, tratta dal sito de Ilmeteo.it, si riferisce alla giornata di domenica 4 aprile)