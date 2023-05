"CleanAlp" in Alta Val Tanaro per lo studio sull'inquinamento da plastica in montagna

CUNEO CRONACA - Il progetto CleanAlp, ideato e realizzato da European Research Institute con la collaborazione delle Aree Protette Alpi Marittime dopo tre uscite nei giorni del ponte del 25 aprile, tra Valle Gesso e Valle Vermenagna il 6 e il 7 maggio farà tappa in Alta Val Tanaro.

L’iniziativa finanziata da The North Face Explore Fund e coordinata da Franco Borgogno, guida naturalistica e autore del libro "Un mare di plastica" è il primo progetto al mondo a studiare l'inquinamento da plastica in montagna, su sentieri e aree selvagge e a documentarne l'impatto. Nel corso delle uscite i partecipanti hanno l'opportunità di collaborare direttamente alla ricerca scientifica (raccogliendo i rifiuti che vengono trovati sul percorso) ma possono anche scoprire alcuni dei luoghi più spettacolari e ricchi dell'intero arco alpino, grazie alla presenza di guide escursionistiche ambientali qualificate.

Per "fotografare" quanto l'abbandono o la perdita di rifiuti e attrezzatura varia sia ancora diffusa, evidenziamo che i volontari sulle pendici del Colle di Tenda (ZSC Alpi Marittime) hanno prelevato ben 50 kg di materiali. Decisamente meglio è andata nel Parco delle Alpi Marittime dove al: Pian della Casa sono stati raccolti 12,9 kg di rifiuti); al rifugio D. L. Bianco 13,7 kg; al rifugio Ellena-Soria (2,3 kg). Nelle prime due uscite nel Parco gran parte dei rifiuti erano vecchi di di anni ed erano legati alle attività di alpeggio. Tra le cose più curiose abbandonate in natura delle mutande e un paio di scarponcini.

Sabato 6 maggio

Vallone dei Maestri - Rifugio Don Barbera

Escursione da Carnino superiore (Comune di Briga Alta) al rifugio Don Barbera situato sul confine italo-francese ai piedi della Cima Marguareis, la più alta delle Alpi Liguri. Alla sera, alle ore 18, si terrà una serata di presentazione del progetto CleanAlp a Upega.

Dislivello: +800 m ca.

Lunghezza: 12 km ca.

Grado di difficoltà: E

Quota partenza: 1370 m

Quota arrivo: 2079 mt. ca.

Orario e luogo di ritrovo: Carnino Inferiore presso la Foresteria del Parco Naturale del Marguareis (Aree Protette delle Alpi Marittime) ore 8, rientro ore 15,30-16 ca.

Prenotazioni: E’ obbligatorio prenotarsi, entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'escursione

Domenica 7 maggio

In gita nel Bosco delle Navette

Una facile ed interessante escursione ad anello nel famoso Bosco delle Navette, attraversato dalla storica Via Marenca, antico collegamento tra Liguria e Piemonte. In questo ambiente spettacolare circondati da larici secolari si ripercorreranno antichi sentieri.

Dislivello: + 700m ca. m

Lunghezza : 9 km ca.

Grado di difficoltà: E

Quota partenza: 1330mt. ca.

Quota arrivo: 1900 mt. ca.

Orario e luogo di ritrovo: Upega, di fronte alla Locanda d’Upega- ore 8, rientro ore 15,30-16 ca.

Materiale necessario: scarponi da montagna, con calze adatte, giacca a vento, pile, micropile, maglia leggera, berretto per il sole, borraccia per l'acqua, qualche spezza fame energetico tipo frutta secca o cioccolata, kit pronto soccorso.. ecc.

È sempre consigliabile avere con se un cambio leggero in caso di pioggia (anche uno da lasciare in auto).

Prenotazioni: E’ obbligatorio prenotarsi, entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'escursione.

Informazioni e prenotazioni

Guida Parco, Franco Borgogno, tel. 335216226 | b.franco@eri.net.in.

Guida Parco, Gabriele Cristiani, tel. 3356037170 | gabri.cristiani@gmail.com .

(Foto F. Borgogno)