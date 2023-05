"Città in note, la musica dei luoghi": dopo Caselli e Motta al Toselli di Cuneo arriva Tosca

CUNEO CRONACA - Dopo Caterina Caselli e Motta che si confronteranno oggi (mercoledì 24 maggio) alle 18 presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo e il concerto del poliedrico cantautore al Teatro Toselli alle 21, prosegue il programma di “Città in note. La musica dei Luoghi”. La rassegna ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo, giunta alla sua terza edizione, proporrà un fitto programma di concerti, talk, workshop, performance e incursioni musicali che abiteranno beni storici della città ma anche piazze, vie e parchi.

Domani, giovedì 25 maggio, alle 21, al Teatro Toselli (via Giovanni Toselli 9), sarà la volta della cantante, attrice ed eclettica artista Tosca con il suo ultimo progetto “Sto core mio. Notturno napoletano per Roberto Murolo”. Un omaggio di Tosca al grande Maestro, a Napoli e alla musica partenopea. Uno spettacolo pieno di gratitudine e sentimento in cui la messa in scena, curata da Massimo Venturiello, avrà il piacere di accogliere sul palco serenate e serenatelle, madrigali e villanelle.

I biglietti sono disponibili su ticket.it: intero 15 euro, ridotto 12 euro (per under 25, over 65, possessori di abbonamenti alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, iscritti all'associazione ACLI, iscritti FAI, possessori abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta). Per informazioni, prenotazioni e biglietti consultare www.fondazioneartea.org e ticket.it