CICLISMO/ Cuneo: Gabriele Davi pedalando ai 47 orari,  vince la “2° Crono delle Frazioni”

CUNEO CRONACA - La “Po Loco delle Frazioni” ed il “Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo”, in questo difficile momento, lanciano l‘invito di partecipazione ad una gara a cronometro a San Giovanni Govoni e, 60 dei migliori “cronomen” locali, delle province e regioni del circondario, lo hanno favorevolmente accolto.

La gara ha origini recenti e oggi ci rallegriamo con la globale 5^ edizione comprendente 3 gare su strada e due a cronometro e, quest’e ultime, sono denominate “Crono delle Frazioni“.

Sabato pomeriggio del 10 ottobre alle ore 15, scatta dalla rinomata “Trattoria Aimo”, il primo “cronomen” che deve compiere 2 giri pari a complessivi 16,2 km. del circuito: San Giovanni Govoni, Gratteria, via Pignoli, Rifreddo, S. Giovanni Govoni .

Il mattatore Davi Gabriele (Sanetti Sport) con i suoi 47 km/orari copre il percorso in 20’16”e precede Silvio Parodi (Pedale Imperiese) di 1’05” e Piero Piana (Asd Mac Bike) di 1’17” e la carrellata continua sino alla 10^ posizione con: Mattia Magnaldi, Massimo Bosticco, Luigi Lovano, Fabrizio Pasolini, Paolo Borlini, Davide Pignone e Marco Daniele ed al 20° posto, si installa la graziosa ed inossidabile Elisa Parracone.

Nei meritevoli di calorosi applausi inserisco, Gabriele Davi che dopo il 2° posto dell’anno scorso, passa quest’anno alla vittoria; ed Elisa Parracone che, in questa gara, è già detentrice di una vittoria su strada e, oggi, brilla in quella a cronometro e, continuo con i meritevoli vincitori di categoria: Simone Parodi (Ju), Silvio Parodi (Se), Gabriele Davi (Ve), Piero Piana (Ge), Fulvio Magnaldi (Sa), Luigi Lovano (Sb) ed Elisa Parracone (Do).

Durante la fase della lunga premiazione è stato ricordato che sabato 31 ottobre, a Borgo San Dalmazzo si cambia completamente musica e, si corre in Mtb a cronometro, su un percorso sterrato, nella gara “Interbike Mtb”.

Lorenzo Garro