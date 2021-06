Chiusura notturna totale della Provinciale Cuneo-Confreria tra martedì e mercoledì

CUNEO CRONACA - Chiusura notturna totale al transito dei veicoli dalle ore 20 di martedì 22 giugno alle ore 6 di mercoledì 23 giugno per lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale 422 tra Cuneo e Confreria nel tratto compreso tra la rotatoria del viadotto Soleri e la rotatoria di via San Giacomo, rotatorie escluse. Per limitare al massimo il disagio, la Provincia eseguirà i lavori di notte tramite l’impresa appaltatrice "Edilscavi" di Cuneo.

I lavori riguarderanno in particolare: strada provinciale 422 nel tronco Cuneo-Confreria a partire dalla rotatoria al km 22+300 del viadotto Soleri in direzione Confreria, rotatoria esclusa; sp 422 nel tronco Cuneo – Confreria a partire dalla rotatoria di via San Giacomo di Cuneo in direzione Cuneo, rotatoria esclusa; sp 197 nel tronco Cuneo-San Pietro del Gallo a partire dalla rotatoria di via Alessi in direzione Cuneo (eccetto residenti), rotatoria esclusa. La direzione obbligatoria per i mezzi pesanti sarà verso l’incrocio lungo la statale 20 e la provinciale 228 in località Madonna dell’Olmo per i mezzi diretti verso la valle Maira.

Chiusura totale al traffico per lavori di bitumazione stradale previsti lunedì 21 giugno (dalle 7,30 alle 12 e dalle 13 alle 18,30) anche lungo la strada provinciale 333 dal km 2+100 al km 3+900 nel tratto Campomolino – Castelmagno. Occorre tenere conto che non esistono strade alternative su cui deviare il traffico, ma il passaggio sarà sempre consentito ai mezzi di soccorso. Il cantiere della Provincia è affidato alla ditta Tomatis Giacomo di Caraglio.

(Foto Sett. Viabilità Provincia di Cuneo)