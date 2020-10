CHIUSA PESIO/ "A dorso di mulo": giovedì 22 nella sala incontri del Parco Marguareis

CUNEO CRONACA - Quando uomini e animali si incontrano... nascono storie incredibili! Questa ve la vogliamo raccontare in compagnia delle persone che ne sono state protagoniste.

Giovedi 22 ottobre, alle ore 21.00, nella Sala incontri del Parco Naturale del Marguareis a Chiusa di Pesio, Reg S. Anna l’Associazione Gira & Tuira, in collaborazione con l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, propone la proiezione del video documentario 'A dorso di mulo' realizzato dalla videomaker Elena Gagliano da un'idea di Paolo e Marco Giraudo gestori del Rifugio Morelli Buzzi, in Valle Gesso.

Le immagini documentano l'esperimento pilota condotto nell'estate del 2019, grazie al progetto Alcotra CClimaTT, in cui i trasporti di materiali e viveri al rifugio sono stati effettuati con i muli condotti dal chiusano Luciano Ellena dell'azienda Agricola Lungaserra - La Terra dei Muli. Un tangibile contributo alla lotta contro il riscaldamento globale, preferendo al trasporto dei rifornimenti i muli all’uso dell’elicottero. Ed è così che Ketty, Kira e Dea , condotte da Luciano Ellena, riprendono la via delle mulattiere, su e giù per le Alpi Cuneesi.

Durante la serata verrà consegnato ai partecipanti il premio “Eiserner Gustav”. Con il motto “Per strada con i cavalli per un mondo migliore” attraverso l’unione dei “Cavalieri del Tempo Libero” e la rivista tedesca “Der Kutschbock” vengono premiate iniziative che contribuiscono al ritorno delle relazioni tra i cavalli e i loro simili con l’uomo. Per l’anno 2020, nella categoria – Saumen – riceveranno il premio Paolo Giraudo e Luciano Ellena.

Dalle ore 20,00 e per tutta la serata sarà possibile visitare la mostra fotografica permanente di Michele Pellegrino; al termine la Pro Loco Turismo in Valle Pesio offrirà ai partecipanti una degustazione di caldarroste.

La serata di terrà secondo i protocolli per la sicurezza ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. OBBLIGATORIO UTILIZZO DELLA MASCHERINA.

I posti sono limitati - E' obbligatoria la prenotazione presso ufficio Turistico di Chiusa di Pesio al nr. 0171-734990