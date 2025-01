Chiusa celebra il Giorno della Memoria: eventi, letture e incontri in biblioteca

CUNEO CRONACA - L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio, in collaborazione con la biblioteca civica, propone delle attività per le scuole e per il pubblico libero in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Martedì 28 gennaio (mattino e pomeriggio)

Classi quinte primaria

Erika, Giorgio, Anna e gli altri…

Una lezione-lettura dove le voci dei sopravvissuti e degli eroi si intrecciano per far luce su un periodo cupo della storia mondiale. Le persone che hanno vissuto la Shoah, le loro storie sono tra le più potenti e significative. Molti di loro hanno trovato la forza di raccontare la propria esperienza per evitare che le future generazioni potessero dimenticare. Le testimonianze di chi ha vissuto quella realtà, sebbene portatrici di un dolore immenso, sono anche simboli di resistenza. La voce di chi, a rischio della propria vita, ha avuto il coraggio di dire "NO": gli eroi, i “Giusti tra le nazioni”, non sono solo persone che hanno preso una posizione morale, ma che hanno agito concretamente per fermare l'ingiustizia.

Mercoledì 29 gennaio (mattino)

Classi scuola primaria

I libri non si potevano leggere

La Giornata della Memoria non è solo un momento di commemorazione, ma anche un'opportunità per riflettere sul valore della libertà, dell’educazione e della cultura. I libri non si potevano leggere, la scrittura era vietata nei campi di concentramento. Attraverso la lettura di storie di chi ha vissuto l’orrore della deportazione possiamo continuare a dare voce a chi non c’è più, e a chi ha avuto il coraggio di resistere con le parole. La memoria, come le parole, è un atto che resiste, che sfida l’oblio e ci aiuta a costruire un mondo migliore.

Venerdì 31 gennaio (mattino)

Classi terze scuola secondaria di primo grado

“Gli ebrei di St. Martin Vésubie ed il campo di deportazione di Borgo San Dalmazzo”

a cura di Gigi Garelli.

Una lezione con il professor Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che ripercorrerà le vicende dei circa mille ebrei che da Saint Martin Vésubie, residenza coatta creata dagli occupanti italiani nella Francia meridionale, attraverso il Colle delle Finestre ed il Colle Ciriegia, cercarono la salvezza in Italia all’indomani dell’8 settembre 1943, ma furono per lo più imprigionati nell’ex caserma degli alpini di Borgo San Dalmazzo, trasformata dai tedeschi in un campo di raccolta di ebrei.

Lunedì 3 febbraio ore 20,45

“Anna Bises Vitale. La narratrice”

Ingresso libero

“Anna Bises Vitale. La narratrice” è un racconto della professoressa Marcella Filippa, storica e direttrice della Fondazione Nocentini. Una storia al femminile che prende avvio dalla promulgazione delle leggi raziali in Italia quando una bambina ebrea di nome Anna si ritrova costretta a lasciare Roma con la sua famiglia, i giochi, la scuola, gli amici, per intraprendere un lungo viaggio verso l’Argentina, e ritornare in Italia solo in età adulta. Anna Bises Vitale (1928-2019) che fa parte a pieno titolo della storia del Novecento, delle sue ferite e dei suoi urti, con cui donne come lei hanno dovuto fare i conti e riformulare la propria identità. Donne protagoniste della storia, loro malgrado, di mutamenti e inaspettate virate. La forza dell’amicizia attraversa le pagine toccanti del libro, laddove il dolore è condiviso, generando una sapienza lenitrice.

Marcella Filippa vive a Torino, è direttrice della Fondazione Vera Nocentini. Ha collaborato con università italiane ed europee e con istituti culturali internazionali. Saggista, traduttrice, giornalista, vincitrice di premi letterari. Responsabile di collane editoriali sul pensiero femminile europeo. Numerosi i suoi contributi in volumi sui temi dell’identità, di storia della fotografia, del razzismo, delle donne, della spiritualità, del lavoro e delle culture alimentari nel Novecento. Già presidente della Conservatoria delle Cucine Mediterranee del Piemonte, direttrice dell’Ismel, docente all’Istituto Europeo di Design, consulente storica della Procura della Repubblica a Verona e Padova, ha partecipato e coordinato progetti europei.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

Le attività di martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31 sono esclusivamente dedicate alle scuole. Necessaria la prenotazione entro venerdì 24 gennaio 2025 al numero 0171-735514 (anche via whatsapp).

L’incontro con la professoressa Marcella Filippa è ad ingresso libero e gratuito. Durante la serata sarà possibile anche acquistare copia del libro.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171-735514 oppure la mail biblioteca.chiusadipesio@gmail.com.