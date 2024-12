CHERASCO/ "Fieno Solidale" per gli allevatori siciliani: convegno ed eventi benefici

CUNEO CRONACA - Giovedì 5 dicembre, alle 18, la Chiesa di San Gregorio a Cherasco ospiterà il convegno "Pascoli, prati stabili, pastorizia e lattiero caseario. Progetto Fieno Solidale", iniziativa solidale della Condotta Slow Food Bra per gli allevatori in difficoltà.

L’estate siccitosa e le alte temperature hanno messo in difficoltà anche alcuni Presìdi Slow Food, in particolare nel sud Italia. Per offrire un aiuto concreto, la Condotta Slow Food Bra ha lanciato il progetto Fieno solidale, avviando una raccolta fondi con cui intende sostenere i produttori che hanno subito danni ingenti, a cominciare dalla Sicilia dove, dopo mesi senza piogge, molti allevatori si ritrovano a non aver messo da parte il fieno necessario ad affrontare l’inverno.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti, autorità locali e protagonisti del settore, tra cui Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e Paolo Bongioanni, Assessore Regionale all’Agricoltura, che porteranno le loro esperienze e visioni. Interverrà anche Marco Gallo, Assessore Regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, affiancato da Marco Perosino, Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero. Saranno presenti inoltre Michela Lenta, rappresentante di Slow Food, Renato Maunero, pastore e produttore della Robiola Cherasco De.Co. nonché promotore del progetto “Fieno Solidale”, e Gian Vittorio Porasso, produttore di formaggi di capra.

Il progetto "Fieno Solidale" si inserisce nel contesto di solidarietà e promozione della qualità agricola locale, mettendo al centro la sinergia tra pastorizia, coltivazioni locali e la salvaguardia dell’ambiente. Durante l'incontro, si discuterà della sostenibilità dei pascoli, delle pratiche agricole virtuose e dell'importanza di sostenere i produttori locali. Seguirà una degustazione di formaggi dei produttori locali per dare un assaggio dei prodotti tipici del nostro territorio.

Nel mese di dicembre, il progetto prevede una serie di eventi a scopo benefico. Venerdì 6 dicembre, presso il circolo di San Bartolomeo, si terrà una Cena Solidale alle ore 19:30 (prenotazione obbligatoria al numero 333.9133599, posti limitati a 60). Domenica 15 dicembre, alle ore 21, il Teatro Salomone ospiterà il Concerto Solidale con il gruppo “Nui Dui”, con ingresso ad offerta libera. Infine, venerdì 27 dicembre, alle 21, il Polifunzionale Arpino di Bra ospiterà la Tombolata Solidale organizzata da Slow Food. Inoltre, sarà possibile contribuire al progetto attraverso un'offerta libera, con possibilità di pagamento tramite bonifico bancario (IBAN: IT31Y0538722500000047403139) o tramite Satispay, scansionando il QR Code.

«È un convegno di approfondimento su temi importanti – dicono il vicensindaco Umberto Ferrondi e Agnese Dogliani assessore all’agricoltura -, i prati stabili, la trasformazione lattiero casearia; promuove il progetto del fieno solidale che vede tra i promotori il cheraschese Renato Maunero produttore della Robiola di Cherasco De.Co. Il progetto vede il connubio di Gusta Cherasco, Slowfood e La Casa Rotta, realtà che si occupano di sensibilizzare verso un’agricoltura sostenibile e valorizzazione prodotti di eccellenza e di qualità. Questi incontri vogliono anche essere formativi, dei momenti per portare conoscenza a chi si appresta ad intraprendere questa attività».