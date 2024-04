CHERASCO/ Al Salomone "Un Natale fuori stagione" tra risate e riflessioni sulle sfide di oggi

CUNEO CRONACA - Venerdì 12 aprile il teatro Salomone di Cherasco farà sorridere il suo pubblico con "Un Natale fuori stagione", una commedia che promette riflessioni sulle sfide contemporanee. Portata in scena dalla prestigiosa Compagnia Teatro Abitato e scritta e diretta da Antonio Valleggi, questa commedia brillante offre uno sguardo sincero e divertente su temi rilevanti della nostra società.

Il talentuoso attore Franco Barbero, noto per le sue performance nelle compagnie di Erminio Macario e Carlo Campanini, sarà il protagonista indiscusso di questa commedia delicata. Accanto a lui, gli eccezionali Nathalie Bernardi e Igor Toniazzo, completeranno il cast di personaggi indimenticabili.

"Un Natale fuori stagione" affronta con maestria e leggerezza tematiche attuali come la solitudine degli anziani, le difficoltà nel mondo del lavoro e la questione dell'accoglienza verso gli stranieri. In un intreccio brillante e coinvolgente, il pubblico sarà trasportato in un viaggio emotivo fatto di sorprese, risate e profonde riflessioni sulla vita.

Biglietti:

Posto unico 10 euro

Ridotto 8 euro (sotto i 14 anni e associazioni del territorio)

Abbonamento 3 spettacoli 25 euro

(nominale non cedibile, spettacoli da scegliere in sede di acquisto)

Info e prenotazioni:

WhatsApp 3477851494

mail: teatrosalomonecherasco@gmail.com