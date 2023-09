"Cheese" torna a Bra: modifiche ai percorsi dei bus in città, alcune fermate soppresse

CUNEO CRONACA - Fino a domenica 24 settembre verranno introdotte alcune modifiche temporanee dei percorsi della conurbazione di Bra necessarie per consentire il montaggio degli allestimenti in vista della nuova edizione di Cheese, nonché lo svolgimento della manifestazione stessa. In particolare, verranno soppresse in entrambe le direzioni di marcia le fermate situate nel centro cittadino di via Umberto, via Marconi, via Principi di Piemonte e via Fratelli Carando.

La Linea 2 (Sanfrè-Bra centro-Ospedale Verduno), in direzione Bra, transita su viale Madonna dei Fiori, Casa della Salute (ex ospedale), via G.B Gandino, piazza Giolitti, fronte Stazione ferroviaria, piazza Spreitenbach. In direzione Sanfrè, invece, percorrerà piazza Spreitenbach, piazza Roma, piazza Giolitti, via G.B Gandino, Casa della Salute (ex ospedale) e viale Madonna dei Fiori.

La Linea 6 (America dei Boschi-San Michele-Bra centro-Movicentro), in direzione Bra, partirà dall’America dei Boschi per fermare a San Michele, viale Madonna dei Fiori, via Brizio, via Sartori, viale Costituzione, via Milano, piazza Giolitti, Movicentro (non transita in via Vittorio e via Crimea). Nella direzione opposta, verso America dei Boschi, la linea parte dal Movicentro per percorrere piazza Giolitti, via Milano, viale Costituzione, via Sartori, via Brizio, viale Madonna Fiori, corso San Secondo, San Michele e finire in frazione America dei Boschi.

La Linea 7 (Movicentro-Bescurone-Bra centro-Pocapaglia), in direzione Bra, partirà da Pocapaglia e percorrerà strada Montenero, piazza Spreitenbach, via Veneto fino al Movicentro. Nella direzione opposta, invece, partirà dal Movicentro e ripercorrendo il percorso inverso terminerà la sua corsa a Pocapaglia. Durante la manifestazione tutte le altre corse saranno regolari. Gli orari della conurbazione braidese possono essere consultati sul sito www.viaggisac.it.

(Foto di repertorio)