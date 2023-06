Charter Night del Lions Club Cherasco, eletto il nuovo presidente Roberto Icardi

CUNEO CRONACA - Si è svolta la Charter Night del Lions Club Cherasco, nel locale Ristorante Vittorio Veneto. La serata di chiusura dell'anno lionistico 2022/2023 è stata partecipata e molto sentita, con la presenza di presidenti e rappresentanti di diverse associazioni locali. Il presidente uscente, Fulvio Zorniotti, ha ricordato tutte le attività svolte dal club durante l'anno appena concluso.

Il tradizionale cerimoniale del passaggio del martelletto tra il presidente uscente e il nuovo presidente, Roberto Icardi, è avvenuto prima del discorso d'insediamento di quest'ultimo. Durante il suo discorso, Roberto Icardi ha presentato il direttivo per il prossimo anno lionistico 2023/2024, composto dai vice presidenti Elena Cavallero e Marziana (Mara) Degiorgis, dalla segretaria Daniela Domeniconi, dal tesoriere nonché past president Fulvio Zorniotti e dalla cerimoniere Maria Grazia Burdisso.

Per la funzione di Marketing e Comunicazione è stata fatta una scelta innovativa, indicando due soci contemporaneamente: il presidente attuale del comitato Marketing, Roberto Icardi, e la socia Tiziana Bonasso come successore e addetto alle tecnologie informatiche. Questa decisione mira a garantire continuità a un ruolo così importante. La squadra è completata dal coordinatore LCIF di club, Maria Grazia Burdisso, dal presidente addetto ai services di Club Franco Seghesio e dal presidente addetto ai soci, Ezio Rossotti.

Il presidente entrante, Roberto Icardi, dopo i doverosi e meritati ringraziamenti al presidente e alla squadra uscente per il lavoro svolto, ha tracciato sommariamente il percorso per il prossimo anno associativo 2023/2024. La massima priorità sarà data al completamento del service progettato nell'anno appena concluso riguardante l'allestimento di un'aula attrezzata nella futura scuola primaria di Cherasco per i bambini diversamente abili. Inoltre, si mira a una sempre più attiva collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni locali, come indicato dal neo nominato presidente di distretto 108 Ia3, Oscar Bielli.

A conclusione, il neo eletto presidente ha sottolineato che lo scopo dei Lions è servire per realizzare una comunità migliore attraverso il lavoro di squadra e il piacere di stare insieme. Il tocco di campana del nuovo presidente ha posto fine alla serata.