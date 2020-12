Cfpcemon di Ceva: “Nessun dovere è così gradevole quanto ringraziare chi ci ha aiutato”

SERGIO RIZZO - Mancano poche ore a Natale in un anno che ha messo tutti a dura prova ma lo saff del Cfpcemon intende ringraziare chi hanno portato solidarietà durante e dopo l’alluvione di ottobre.

È grazie a tante persone e aziende se ora possono ripartire anche le attività nei laboratori di meccanica. “Agli allievi, ex allievi, docenti, consulenti, dipendenti, famigliari ed amici che sono accorsi, a partire dalle prime luci di sabato tre ottobre, regalandoci tempo e mettendo a disposizione attrezzature e materiali.

Alle varie organizzazioni di Protezione Civile e di Soccorso, alle Forze dell’ordine e agli Amministratori locali. Alle aziende ed enti che hanno espresso solidarietà con collaborazioni o donazioni.

A tutti coloro che ci hanno dedicato un minuto, un pensiero o un contributo in forma anonima.

Grazie” Sono le parole della presidente Cinzia Gonella. Un grazie particolare ad Aziende ed Enti: 3C Informatica s.r.l. (Savigliano). AIFOR (Lanzo Torinese). Alti Viaggi in Alta Langa (Sale San Giovanni). Amerio Pierluigi Autocarrozzeria (Ceva). Assicuraci – Gruppo Gastaldi Assicurazioni (Mondovì). Associazione F.A.S.E. Associazione L.V.I.A. B.T.S. s.a.s. (Ceva). Banco Azzoaglio (Ceva). Bar Bono (Ceva). Boeri Farmacia (Ceva). Borgo Gomme (Ceva). C.S.P. s.r.l. (Sant'Albano Stura). Caffé del Borgo (Ceva). Cisl Piemonte Scuola. Cnos-fap Bra. Cnos-fap Fossano. Cnos-fap Saluzzo. Cnos-fap Savigliano. Comune di Ceva (UfficioTecnico). Confartigianato Cuneo. Confartigianato Fidi Cuneo S.C. Cuneocronaca. Deterplast Spa (Niella Tanaro). Dial Tessile s.r.l. (Villanova Mondovì). Fenoglio Andrea (Ceva). Fondazione CRC. Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi O.N.L.U.S. Full Service (Mondovì). GAI France. Garelli Alberto (Mondovì). Gestione Servizi di Paolo Sevega (Ceva). Gruppo Somà Tornerie s.rl. (Villanova Mondovì). HAAS Inc. (Milano). Il Colonnello (Ceva). Il Gommista di Broccardo (Ceva). Informatica System (Vicoforte). Kiker edizioni di Maglioli Paolo (Chivasso). La Stampa. La Guida (Cuneo). L'Utensile di Robaldo (Mondovì). Lisi Elio (Ceva). L’Unione Monregalese (Mondovì). Mao Roberto (Ceva). M.L.M. di Mondino Renzo & C. srl (Mondovì). Manitowoc Crane Group Italy s.r.l. (Niella Tanaro). Margaria Gabriele (Vicoforte). MAVI (Ceva). Merlino S.N.C. Impianti Elettrici (Ceva). Merlino Pubblicità Srl (Ceva). Michelis S.p.A. (Mondovì). Morezzi Andrea (Boves). MT service (Nizza Monferrato). Panarotto Davide (Ceva). Pieffe s.r.l. (Fossano) Plastics & Seals srl (Lequio Tanaro). Prana srl (Ceva). Provincia Granda (Mondovì). Quaglia Maurizio (Ceva). R.M.F. di Costantino Giuseppe e C. snc (Magliano Alpi). Ramoter s.r.l. (Marene). Ravotti Panetteria (Ceva). Rebuffo S.r.l. (Ceva). Regione Piemonte (Settore Tecnico e Sicurezza). Riva Acciaio S.p.A. (Lesegno). Savec (Cuneo). SIMIC Spa (Camerana). Studio Avagnina (Mondovì). Targatocn. UBI S.p.A. (Ceva). Uniart di Borsalino Carlo & C. Snc - Rivista IDEA (Roddi). Utensileria Cuneese s.r.l. (Cuneo). Uvex-Cagi (Ceva). Vetreria Monregalese Portall srl (Mondovì). Vetrerie Giacosa di Giacosa Marco (Montezemolo).

Sergio Rizzo

(Nella foto: i ringraziamenti del Cfpcemon)