CEVA/ Treno storico, mercatini, spettacoli e giochi: da sabato il Natale è in città

SERGIO RIZZO - L’assessore alle Manifestazioni del Comune di Ceva, Isabella Avoledo, ha inviato il programma definitivo del Dicembre Cebano 2021 spiegando che "quest’anno, più che in altri anni, abbiamo tutti il desiderio di vivere un Natale sereno”. Il Comune di Ceva, in provincia di Cuneo, si è impegnato a mettere a punto un programma ricco di attività e eventi volti a regalare un sorriso a grandi e piccini. "È stata grande l’attenzione dedicata alle luminarie con l’auspicio che l’atmosfera festosa coinvolga tutti i cittadini. Vorrei personalmente invitare tutti i cebani a prendere parte ai festeggiamenti per condividere la gioia di un graduale ritorno alla normalità. Voglio infine - conclude l'assessore - ringraziare tutte le associazioni e i volontari che si sono prestati alla stesura del Dicembre Cebano. Un augurio di Buona Feste dal Comune di Ceva".

Si inizierà sabato 4 dicembre alle ore 11, al Palazzetto ex – Ilsa con l’Inaugurazione del nuovo campo da tennis indoor, con la presentazione e taglio del nastro. Alle ore 14,30 – 17 in via Marenco: “Giochiamo con la “Croce Bianca”, giochi a cura della Croce Bianca di Ceva. Mercoledĺ 8 dicembre: Ore 8 nel centro storico, “mercato dell’Immacolata”. Ore 10,30, alla stazione ferroviaria di Ceva partenza del treno storico di Natale, arrivo alla stazione di Ceva e aggancio della locomotiva a vapore. Venerdĺ 10 dicembre: Ore 20,45, presso il Teatro Marenco: “Storie del Territorio”, presentazione del libro scritto da Paola Scola che dialoga con Guido Tiberga. Sabato 11 dicembre: Ore 14 – 17,30 in via Marenco, “Sabato In Famiglia...Christmas Edition” a cura del progetto Into the Groove – FamigliARE. Giochi del Ludobus in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco e di altre Associazioni. “A caccia di talenti” – caccia al tesoro tra i negozi di Ceva per bambini e famiglie. Merenda in collaborazione con la Pro Loco di Ceva. Ore 16 presso la Biblioteca Civica di via Pallavicino 11 “Quasi Poesie”, con la presentazione del libro di Poesie di Massimo Elia con l’intervento del personale sanitario che parlerà della sindrome della Fibrosi Cistica infantile il cui ricavato dalla vendita del libro, sarà devoluto interamente. Con la partecipazione della Scuola di Musica di Ceva. Domenica 12 dicembre: Ore 15,30, nel Centro Storico: “Corri con – tro Babbo Natale” a cura di Ascom. A seguire cioccolata calda, vin brulè, crostata, panettone e intrattenimento. Ore 16, in piazza Vittorio Emanuele II, “Momenti Danzati”, esibizioni di ballo a cura della Scuola di Danza “Doppie Punte”. Ore 16, in piazza Vittorio Emanuele II caldarroste, a cura del Gruppo Alpini di Ceva. Mercoledĺ 15 dicembre: dalle ore 7 nel Centro storico di piazza Libertà, piazza Vittorio Veneto e corso Garibaldi, Fiera di Santa Lucia & Rassegna Zootecnica Regionale. Ore 11,30 (1° turno), 12,30 (2° turno) in piazza della Libertà: “Degusta la carne in fiera con menù di trippe” a cura di Ama Brenta e “Caldarroste”, sempre a cura dell’Ama Brenta. Dalle ore 11 in corso Garibaldi (Borgo Sottano): Area gastronomica con polenta e piatti tipici. Venerdĺ 17 dicembre: Ore 16,30 – 18,30 presso la Sede CfpCemon di Ceva: “Laboratorio di creazione biglietti di Natale pop up ”. Ore 20,15 nel Teatro Marenco di Ceva: “Concerto di Natale,- con l’esamble vocale Coro’Naria” a cura del Banco Azzoaglio di Ceva. Sabato 18 dicembre: dalle ore 14,30 – via Marenco, “Letterine a Babbo Natale”, laboratori per bambini, bolle di sapone e giochi. Ore 15,30, in via Marenco, spettacolo di danza a cura di “Jsd – El Fuego Latino” e “Frisceu” a cura di Ama Brenta. Pomeriggio in via Marenco “la casetta di Babbo Natale”. Babbo Natale ti aspetta. A cura di Marco Patrone. Domenica 19 dicembre: Ore 8, nel centro storico di Ceva, “Mercatini di Natale” con dolci e prodotti tipici e la partecipazione dei produttori del territorio. Mattino e pomeriggio in via Marenco, “la Casetta di Babbo Natale”. Babbo Natale ti aspetta. A cura di Marco Patrone. Dalle ore 14 – 18 al Campanone di Ceva: “Sali con Babbo Natale al Campanone” a cura del Cai Giovanile con punto ristoro, a cura della Pro Loco di Ceva. Ore 15, nel Centro Storico, “Caldarroste”, a cura del Gruppo Alpini di Ceva. Ore 21, presso la Società Ama – Brenta “Concerto di Natale” a cura della Banda Musicale cittadina “Adriano – Bersone – Masenti”. Mercoledĺ 22 dicembre: Ore otto, nel Centro Storico, Mercato settimanale. Giovedĺ 23 dicembre: nel pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele II: “La Casetta di Babbo Natale”. Babbo Natale ti aspetta, a cura di Marco Patrone. Dalle ore 15 – 18 in piazza Vittorio Emanuele II°: “La Casa dell’elfo.” Spettacolo di Natale di elfi, magie, bolle di sapone e trucca bimbi. Venerdĺ 24 dicembre: Ore 21,30, presso la scalinata del duomo di Ceva, “Vin Brulè”, distribuzione di Vin Brulè prima della celebrazione della Santa Messa a cura del Gruppo Alpini di Ceva. Saranno inoltre adottate e rispettate le vigenti disposizioni anti Covid-19.



Sergio Rizzo