CEVA/ Sempre pronta ad aiutare tutti: Giuseppina Turco (nonna Pina) compie 100 anni

SERGIO RIZZO - Giuseppina Turco, meglio conosciuta in zona con il soprannome di nonna Pina, è nata a Ceva, in provincia di Cuneo, il 4 marzo 1922, precisamente presso la cascina Turco in frazione San Lino di Ceva. Come molti a quei tempi, prima di andare a scuola portava le mucche al pascolo, abitudine che è durata fino alla quarta elementare. Ha frequentato la classe quinta andando su e giù a piedi dalla frazione San Lino sino a Ceva. A 11 anni è andata a servizio, occupandosi della cuginetta più piccola della casa e del grande orto che avevano. Lo doveva bagnare giornalmente, raccogliere le verdure che di seguito venivano da lei portate in negozio in grosse cassette. Entra nel frattempo a far parte delle "Figlie di Maria" e dell’Azione Cattolica locale. Cresciuta, va a lavorare presso il ristorante "Cavallo Bianco", dove si occupa delle pulizie e della cucina. In tempo di guerra conosce il suo futuro marito Pietro Gallio che sposerà nel 1947, andando poi a vivere a casa della suocera. Nonna Pina continua a lavorare in campagna per aiutare la mamma rimasta nel frattempo vedova, sia per aiutare il marito.

Torna a lavorare nel ristorante dove aveva lavorato prima del matrimonio e si trasferisce finalmente in una casa tutta sua. Qui nel 1950 nasce la sua unica figlia, Elvira, e continua a lavorare, occupandosi anche di volontariato, diventando “Priora dell’Addolorata”. Va in ospedale a fare assistenza ai malati nell’ora di pranzo o di cena per aiutare chi non aveva parenti vicino. Diventa poi nonna occupandosi a tempo pieno dei nipotini. Alla morte dell’amato Pietro, nel 1999 va a Castelmagno ai campeggi estivi dove fa prima l’aiuto e poi la cuoca. Questo impegno lo porterà avanti con grande entusiasmo fino ai 90 anni, lasciandolo con grande dispiacere. Si occupa ancora personalmente del suo orto e prosegue il suo volontariato in chiesa, all’oratorio e con altre associazioni. Chi non si ricorda i “frisceu” fatti n occasione della Mostra del fungo e i pranzi della befana per gli anziani? Così siamo arrivati a oggi che di anni ne ha compiuti cento. Auguri vivissimi a nonna Pina da parte di tutta la tua grande famiglia!

