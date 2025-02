Ceva più verde e sicura: al via gli interventi di manutenzione e prevenzione

SERGIO RIZZO - In questi giorni, gli operai del Comune di Ceva sono al lavoro per potature ordinarie sugli alberi presenti in via Mario Gatti e via Porta Tanaro. Sono operazioni che non richiedono chiusure di strade o variazioni alla viabilità ordinaria. Gli operai forestali della Regione Piemonte hanno effettuato alcuni interventi di manutenzione ambientale su fasce di vegetazione, con lo scopo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico in località Matetto.

"Si tratta di due interventi con duplice valenza – spiegano dal Comune di Ceva –: da un lato, si punta a valorizzare l'aspetto estetico con lavori mirati a rendere la nostra città sempre più gradevole; dall'altro, riveste particolare importanza la questione della sicurezza del territorio, che ci sta particolarmente a cuore. Il nostro più sentito ringraziamento va a chi si adopera per garantire la manutenzione e la pulizia del verde pubblico: agli uffici e agli operai comunali, che quotidianamente collaborano con l’amministrazione per il bene della città, e agli operai forestali regionali. Un ringraziamento speciale va alla Regione Piemonte, il cui contributo e supporto permettono alle squadre di lavoro di svolgere un'importante opera sul territorio. Tutto questo contribuisce a rendere la città di Ceva più bella da visitare e da vivere".

