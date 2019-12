CEVA/ Pesa 1.200 kg il campione di razza "Piemontese" della Fiera di Santa Lucia

SERGIO RIZZO - Il freddo particolarmente intenso delle prime ore del mattino non ha certo scoraggiato il numeroso pubblico costituito da persone provenienti oltre che dalla Granda, anche dalla vicina Liguria, per partecipare alla "Fiera di Santa Lucia" di Ceva (Cuneo), un evento particolarmente gradito e atteso. E ancora una volta la rassegna zootecnica regionale di Santa Lucia di Ceva, abbinata all’antica fiera-mercato che promuove e valorizza la zootecnia locale con il prodotto carne del cebano, non ha deluso.

Presso il foro boario di piazza Vittorio sono giunti alle prime luci dell’alba una settantina di capi di bestiame particolarmente scelti e selezionati di razza "Piemontese" per la rassegna zootecnica che ha confermato ancora una volta l’importanza della manifestazione, una delle più antiche, longeve e importanti del Piemonte, le cui origini si perdono nel tempo. "Ceva – ha ricordato nel suo intervento il sindaco Vincenzo Bezzone –, nonostante il momento non sia dei più favorevoli, sia per l’economia che per il commercio in generale, si attesta ai vertici in campo nazionale rimanendo ferma al secondo posto in tutto il Piemonte per quanto concerne la macellazione annuale di capi di bestiame, settore che, nonostante in momento non proprio favorevole, continua a essere trainante e la carne, con la sua tipicità, dimostra essere un prodotto d’eccellenza della zona, che farà anche parte del progetto che stiamo portando avanti per la valorizzazione della razza Piemontese".

"Un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per realizzare quest’edizione della Fiera di Santa Lucia a Ceva. Una presenza notevole come questa di soggetti di razza Piemontese di altissima genealogia e di una qualità eccezionale ci ripaga ampiamente dell’impegno profuso in questi anni per il rilancio della fiera e apre delle straordinarie prospettive per il futuro. Ceva era e rimane una delle capitali dell’allevamento della razza “Piemontese” e la Fiera di Santa Lucia ne é l’espressione più diretta da oltre cento anni. Rimane ancora molto da fare ma siamo sulla strada giusta e con impegno proseguiremo” ha concluso il sindaco.

È seguita la premiazione dei capi di bestiame con la consegna delle rispettive gualdrappe. Tra i numerosi premi, è stato consegnato il primo premio Città di Ceva per la categoria "Bue" all’azienda agricola Bonone di Lesegno (Cuneo) con il capo acquistato dalla Conad di Ceva come capo più pesante presente in fiera avente un peso di ben 1200 chili.

Di seguito i risultati della classifica della Fiera di S. Lucia a Ceva 2019: Categoria Bue: 1 - Azienda Agricola Bonone – Lesegno macellaio Conad – Ceva. Capo più pesante Kg. 1200. 2- Meriggio Claudio di Castellino Tanaro macellaio Lombardi Mombasiglio. Categoria Manzi Castrati 2/4 Denti: 1- C.Na Lisindrea – Vicoforte macellaio C.Na Lisindrea – Vicoforte. 2- Campia Dario – Asti. Macellaio Mauro Ernesto – Genova.3- Meriggio Claudio di Castellino Tanaro. Macellaio Lombardi Mombasiglio.Vitellone Castrato: 1- Az. Agr. Le Croci – Alba. Macellaio Mauro Carni - Ermanno Monesiglio. 2- Gaveglio – Scarnafigi. Macellaio Gaveglio – Scarnafigi. 3- C.Na Lisindrea di Vicoforte. Macellaio -C.Na Lisindrea – Vicoforte. Vitellone Piemontese: 1­- Chiola P. Luigi Perletto. Macellaio Mauro Carni - Ermanno Monesiglio. 2- Fenoglio - Niella Tanaro Macellaio Faccia F.Lli. 3- Maia Federico – Lesegno. Macellaio Franco Marinella - San Michele Mondovì. Vitellone 2/4 Denti: Rossi Mauro. Macellaio Faccia F.Lli. 2- Boasso – Cigliè. Toro Piemontese: 1- Rainero Eugenio – Asti. Macellaio F.Lli Deninana 2- Az. Agr. Canavese – Ceva. Macellaio Cabella Genova. 3- Fenoglio F.Lli - Niella Tanaro. Macellaio Faccia F.Lli. Categoria Vacca: 1- Grafite Giorgio. Macellaio Bonocore. 2- La Tomara – Mondovì. Macellaio Faccia F.Lli. 3- La Tomara – Mondovì. Macellaio Faccia F.Lli. Manza 2/4 Denti: 1- Gaveglio - Scarnafigi. Macellaio Gaveglio – Scarnafigi. 2- Gaveglio – Scarnafigi. Macellaio Gaveglio – Scarnafigi. 3- Baudino Adriano - Chiusa Pesio. Macellaio Mauro Ernesto – Genova. Categoria Vitella Piemontese: 1- Defilippi M. Carla. Macellaio Carretto di Millesimo. 2- Az. Agr. Le Croci - Monasterolo Di Savigliano. Macellaio. Ermanno - Mauro Carni. 3- Vaudagna Caterina - Castagnole Piemonte. Macellaio Ferrandino Alfredo – Savona. 4- Fratelli Odetto Bracco Davide – Ceva. Premio Spec. Città di Ceva. Altre Razze Maschi: 1- Sara Al. Ti. Macellaio F.Lli Denina. 2- Pavesio Antonio. Macellaio F.Lli Denina. 3- Sara Al..Ti. Macellaio F.Lli Denina Pavesio Antonio Sara Al..Ti. Altre Razze Femmine: 1- Blua Ornella. Macellaio F.Lli Denina. 2- Blua Ornella Macellaio F.Lli Denina.3- Blua Ornella. Macellaio F.Lli Denina.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il primo premio "Città di Ceva" attribuito al soggetto più pesante presente in fiera di 1200 chilogrammi)