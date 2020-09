CEVA/ Nuove attrezzature e presto una sede più sicura per i vigili del fuoco

SERGIO RIZZO - “La scorsa settimana,– ha spiegato il presidente dell’ Unione Montana valli Mongia Cevetta, Langa Cebana e valli Bormida Vincenzo Bezzone,– è stata consegnata ai vigili del fuoco di Ceva (Cn), la somma di 25 mila euro di attrezzature che serviranno per eseguire al meglio il loro lavoro.

La somma è stata donata con il contributo della Fondazione Crc, una parte dall’Unione Montana di Ceva e parte dalla Regione Piemonte, il tutto, pari a venti mila euro.

Sempre per quel che riguarda i Vigili del fuoco di Ceva, stiamo concludendo, insieme al comando dei Vigili del fuoco di Cuneo, la pratica per la localizzazione della nuova caserma che attualmente è situata in un posto esondabile, un luogo che non va più bene e necessita quindi di un nuovo sito molto più comodo e sicuro.

Con il comando di Cuneo, ora stiamo ragionando di trovare un posto più sicuro per quanto concerne la viabilità, per l’uscita, per l’emergenza, un luogo più conforme a quello che serve ai Vigili del fuoco.

Insieme ai Vigili del fuoco saranno da localizzare il gruppo Aib e gli operai Forestali che saranno accorpati in un unico stabile. Tutte persone queste, che andranno a lavorare su un territorio molto vasto che al momento hanno bisogno di spazio”.

“Grazie al contributo reperito tramite Regione Piemonte e Co – finanziato dall’Unione Montana delle valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana e Fondazione Crc, sono state acquistate e poste in dotazione al distaccamento di Ceva nuove attrezzature per il servizio di soccorso,– hanno spiegato dal distaccamento dei Vigili del fuoco,– si tratta, in particolare di dispositivi oleodinamici e pneumatici impiegati prevalentemente nell’ambito degli incidenti stradali.

Le nuove attrezzature, già poste in uso, hanno permesso il completamento della dotazione presente a bordo del principale automezzo in dotazione al distaccamento, ossia l’auto ­­– pompa serbatoio. Si coglie l’occasione per ringraziare per l’importante e apprezzabile risultato il presidente dell’Unione Montana di Ceva”.

(Nella foto: parte del materiale donato ai vigili del fuoco di Ceva)