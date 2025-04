Ceva, nuova vita all'ex Ilsa: spazi riqualificati per l'autonomia e il lavoro delle persone con disabilità

SERGIO RIZZO - Ridare vita a un contenitore attualmente vuoto, assegnandogli una mission sociale. Parte del fabbricato ex Ilsa – in particolare i locali soprastanti gli uffici di questura e polizia locale - viene infatti affidato in comodato d’uso gratuito all’Unione Montana per la realizzazione del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

La progettualità ha come obiettivo l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, promuovendo nuovi percorsi di autonomia, con un coinvolgimento più diretto dei beneficiari e delle loro famiglie. Due i gruppi omogenei, sulle realtà di Ceva e Mondovì, per un totale di dodici persone soprattutto con disabilità intellettiva. Persone che andranno a lavorare in spazi fisici individuati dai partner partecipanti al progetto, uno di questi, è appunto l'ex-Ilsa a Ceva.

Gli appartamenti verranno riqualificati in materia di accessibilità, e diventeranno sede di smart working e altre attività. I partecipanti al progetto saranno dotati di postazioni di lavoro e formati sull’utilizzo degli strumenti informatici. Si prevede l’utilizzo della domotica, l’installazione di tecnologie per la connettività sociale e il supporto a distanza, per sperimentare nuove modalità di video assistenza, finalizzate ad un monitoraggio costante dello stato di benessere delle persone. Si prevedono interventi di avviamento al lavoro con tirocini di inserimento lavorativo ed inclusione sociale.

Tra i risultati attesi, la riduzione progressiva del sostegno, con la crescita dell’autonomia del disabile, fino all’ottenimento di un posto di lavoro. L’Unione Montana si farà carico di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile assegnato, comprese le utenze, le spese condominiali e assicurative.

“Un progetto di grande valore e impatto sociale – spiega il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – che ci onoriamo di ospitare a Ceva. L’individuazione di locali nell'ex-Ilsa per la realizzazione delle attività permette inoltre una riqualificazione del patrimonio immobiliare del nostro Comune, in nome di una progettualità con scopi e finalità davvero nobili”.

