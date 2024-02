Ceva investe nella prevenzione, lavori per 800mila euro dopo i danni dell'alluvione

SERGIO RIZZO - Un intervento per un costo di 800mila euro è stato portato a termine lungo le sponde che fiancheggiano via Gatti, dal ponte dell’oratorio, per ripristinare i danni causati dall’evento alluvionale del 2016 e assicurare una maggior tutela alla città in caso di un’altra esondazione.

“La prevenzione rappresenta uno dei mezzi più importanti per arginare eventi alluvionali che purtroppo non sono più una rarità - spiega il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone –. Questo intervento rientra in un piano articolato di messa in sicurezza del Tanaro, per scongiurare allagamenti e tutelare cittadini e territorio”.

L’Amministrazione cebana ha già disposto oltre due milioni di euro per la messa in opera d’interventi innovativi lungo l’alveo del Tanaro, iniziati alcuni mesi fa con la sopraelevazione degli argini su entrambi i lati del fiume – nel tratto tra i due ponti sulla Provinciale e Battaglione Alpini –, con un lavoro che ha previsto l’innalzamento degli argini attraverso delle paratie con vetri antisfondamento, grazie ad un finanziamento attraverso il Pnrr per un importo di un milione di euro.

Eseguiti anche dei lavori di pulitura dell’alveo da sabbia e detriti per un costo di 300mila euro, interamente finanziati dalla Regione Piemonte. Oltre 500 mila euro, è questa la cifra spesa per gli impianti sportivi dall’amministrazione del Comune di Ceva. Una cifra pesante, ritenuta però indispensabile per poter offrire ai ragazzi delle scuole, ai giovani e non solo a loro, spazi a norma e ben curati per svolgere attività motoria, stare insieme e divertirsi.

“Lo sport è un’attività fondamentale sia per la crescita dei ragazzi che per gli adulti – sottolinea il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - per questo, cosa assai rara, la nostra amministrazione ha deciso da sempre di mettere a disposizione le palestre in maniera totalmente gratuita, ossia il Comune mantiene i locali, con tanto di luce e di riscaldamento, tutto a suo totale carico. Una voce non indifferente per il bilancio di una città come la nostra ma crediamo fermamente nella funzione sociale, di aggregazione e di formazione dello sport”.

Per meglio calendarizzare la fruizione degli impianti, a settembre di ogni anno si svolge una riunione con tutte le associazioni e le società sportive che bloccano giorni ed orari per i loro allenamenti, concordando con tutti gli altri e cercando di soddisfare ogni richiesta.

“Non è facile incastrare le diverse esigenze, ma noi ci proviamo, con la collaborazione ed il buon senso di ognuno - prosegue il primo cittadino Vincenzo Bezzone – . Non esistono per noi sport di serie A e sport di serie B: tutti hanno la stessa importanza e dignità. A questo proposito – conlcude Bezzone – ringrazio tutte le associazioni sportive del Cebano che con passione e attenzione si dedicano ai giovani, offrendo loro una grande opportunità di svago ma anche di formazione”.