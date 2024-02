CEVA/ Interruzione dell'energia elettrica, lezioni sospese giovedì alla scuola "Momigliano"

SERGIO RIZZO - In accordo con il dirigente scolastico, Gabetti Bruno, e per garantire la sicurezza e il benessere di studenti e personale, le attività didattiche e amministrative dell’Istituto "A. Momigliano" di Ceva, saranno sospese per l’intera giornata di giovedì 15 febbraio.

Sergio Rizzo

Di seguito l'ordinanza del sindaco:

"Visto l’avviso emesso da e-distribuzione – ufficio territoriale di Cuneo – indicante in data 15 febbraio l’interruzione di energia elettrica dalle ore 9,00 alle ore 15,00 del medesimo giorno per effettuare servizi agli impianti, interessando l’Istituto di Istruzione “A.Momigliano “ di Via Borgognone 2;

ritenuto che, con tale interruzione non è possibile garantire il corretto svolgimento delle attività educative e didattiche, nonché le attività degli Uffici del personale scolastico, per il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento, di illuminazione, dei servizi telefonici e digitali, del registro elettronico;

ritenuto, per quanto sopra:

di sospendere, in accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto "A. Momigliano", Gabetti Bruno, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, le attività didattiche e degli Uffici nell’Istituto suddetto per il giorno 15 febbraio;

VISTI

L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

Lo statuto comunale

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la sospensione delle attività didattiche e degli Uffici Amministrativi esclusivamente per l’Istituto "A. Momigliano" di Ceva nel giorno 15 febbraio.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Ceva

- che la presente Ordinanza sia comunicata al Dirigente scolastico Istituto "A.Momigiano" di Ceva che provvederà ad informare le famiglie degli studenti ed il personale interno all’Istituto".