CEVA/ Inaugurato il parcheggio a Castelnuovo accanto alla Casa di riposo per anziani

SERGIO RIZZO - A Castelnuovo di Ceva (Cn), è stato inaugurato un nuovo parcheggio su un’area privata appartenente alla Casa di riposo per anziani “La Torre” che, per esplicita volontà della proprietà, è stata messa a disposizione di tutta la cittadinanza. Attualmente la struttura è gestita da una cooperativa il cui responsabile e proprietario è Cataldo Luigi Principe.

La Casa di riposo inaugurata nel 2013, ospita al momento una quarantina di persone suddivise per categorie, vale a dire: autosufficienti, non autosufficienti e disabili. “ Ho ritenuto opportuno fare questa inaugurazione – ha spiegato il sindaco di Castelnuovo di Ceva Mauro Rebuffo,– per due motivi, il primo è ringraziare il sig. Cataldo Luigi Principe che si è reso disponibile alla realizzazione di questo parcheggio.

Secondo motivo, pur sapendo che è un’area privata a servizio della struttura per anziani, per gli abitanti del luogo e per l’amministrazione comunale, ha un duplice valore, quello di aver trovato un’area pulita, confortevole e decorosa su cui sostare, oltre essere un valore aggiunto al decoro urbanistico del paese e alla funzionalità propria di area parcheggio. Un plauso e un ringraziamento a chi materialmente ha realizzato quest’opera a cominciare dal geometra Fabio Biachino, all’impresa di Massimo Moretti che ha predisposto il sito e alla ditta di Fabrizio Raimondi che ha completato l’opera con gli interventi di bitumatura.”

“Per me, è un grande piacere prendere la parola, – ha commentato Cataldo Luigi Principe proprietario della struttura “La Torre” e del terreno su cui insiste il parcheggio,– per spiegare a voi concittadini e miei collaboratori, che questo è solo l’inizio di un lungo cammino perché voglio dire loro che sicuramente e totalmente sono in accordo con il sindaco. Non solo per considerare questo un servizio della Casa di riposo, ma deve essere considerato un servizio verso tutta la collettività che ne può fare uso serenamente e la struttura “La Torre”, intendo sia al centro della comunità che condivide tutta una serie di servizi.

A questo proposito, informo la disponibilità della nostra struttura verso una forma di accordo per aiutare le persone anziane del territorio a usare la nostra infermeria per proprie necessità. Invito il sindaco insieme ai sindaci della zona, a realizzare a Castelnuovo un’ipotesi di “centro giornaliero – diurno” per occuparsi degli anziani cui la struttura può offrire dei servizi e a sera, poter tornare alle proprie abitazioni.

Questo è un territorio poco collegato e quindi l’Unione Montana dovrebbe farsi diligente a poter produrre un servizio per offrire questa disponibilità ai suoi cittadini. Vuole essere un elemento di collaborazione per far diventare centrale la posizione del Comune di Castelnuovo.” Al termine il diacono Massimo Scarzella ha impartito la solenne benedizione.

Sergio Rizzo

(Nella foto: l’inaugurazione del nuovo parcheggio a Castelnuovo di Ceva)