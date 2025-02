CEVA/ Imparare l'arte della tessitura: al via un corso con Futuro Donna

SERGIO RIZZO - Sorta nella luce incerta della Preistoria, l’arte tessile, segnò indubbiamente una pietra miliare della civiltà umana, caratterizzando poi le fasi più salienti della sua evoluzione, da quella nomade a quella agricola, da quella artigiana a quella industriale.

L’associazione Futuro Donna Odv, da sempre impegnata nel sostegno e nella tutela delle donne, avvia presso il proprio laboratorio in via Pallavicino 28 a Ceva un Corso di Tessitura, pensato non solo per trasmettere un’arte antica, ma anche per creare uno spazio di condivisione e crescita personale in un ambiente sicuro e accogliente.

Esperto conoscitore di questa arte è il prof. Ilario Tartaglia che, assieme ad Ornella Finazzi, offrirà alle partecipanti la possibilità di apprendere le tecniche base del telaio a mano, esplorando sia la parte teorica, sia quella pratica, attraverso esercitazioni dirette per la realizzazione di tessuti semplici come tela, saia e raso.

Oltre all’aspetto formativo, il corso rappresenta un’occasione per stare insieme, confrontarsi e rafforzare il senso di comunità. Un valore fondante dell’associazione, che gestisce anche il centro antiviolenza e da tempo, si occupa di creare spazi protetti dove le donne possano coltivare i loro interessi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio e il corso inizierà il 21 febbraio. La partecipazione è gratuita per le persone associate, mentre per i non associati è richiesta un’offerta libera.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato, è possibile contattare l’associazione al numero 3735088683.

Sergio Rizzo