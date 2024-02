CEVA/ Il ricordo di Emilio Lombardi, una vita in politica con l'amore per la "cosa pubblica"

SERGIO RIZZO - Il sindaco di Ceva ricorda la figura di Emilio Lombardi. Nato a Lisio 85 anni fa, la sua carriera politica, legata all’impegno e alla passione per la "cosa pubblica", lo ha visto protagonista prima come consigliere regionale per quattro legislature; nel 1975, assessore regionale all’agricoltura per due mandati e assessore provinciale sempre all’agricoltura, e vicepresidente insieme con Raffaele Costa. Formato alla Coldiretti, è stato segretario di zona a Saluzzo, diventandone in seguito dirigente. Ha inoltre ricoperto diversi ruoli nelle Fondazioni bancarie.

È stato vicepresidente di Unicredit Banca e presidente dell’associazione politica Insieme. “Emilio Lombardi è stato esempio per tutti coloro che dopo di lui si sono impegnati in politica" omaggiando lo scomparso ex-assessore regionale e vicepresidente della Provincia. Il sindaco Bezzone ne ha poi elogiato il forte attaccamento al suo territorio e alle sue vallate.

"Anche se da anni viveva a Saluzzo, amava tornare a Lisio. Uomo mite, sempre disponibile al dialogo, ha scritto un lungo pezzo di storia politica della nostra provincia, come esponente di spicco della Dc e della Coldiretti. Chi lo incontrava sotto i portici di Ceva, lo giudicava come un uomo intelligente e molto preparato, sempre pronto a dare buoni consigli”.

Emilio Lombardi lascia la moglie Mariuccia, i figli Marcella e Davide, quattro nipoti, il fratello Bruno e la sorella Elda. I funerali si sono svolti lo scorso lunedì, nella cattedrale di Saluzzo. Dopo la funzione, la salma è stata trasportata a Lisio per la sepoltura nella tomba di famiglia.

Sergio Rizzo