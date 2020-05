CEVA/ Il grazie del gruppo di volontariato Vincenziano alle famiglie e alla protezione civile

SERGIO RIZZO - In questi mesi di “isolamento” un gruppo di volontario non può certo esimersi dall’andare incontro a chi maggiormente ha sofferto dell’aggravarsi della situazione economica.

Probabilmente da sole, le volontarie Vincenziane di Ceva (Cn), avrebbero faticato molto a continuare in quel sostegno offerto dal Centro d’ascolto.

Invece, con l’aiuto di molte persone, non si è venute meno all’impegno solito. “Vogliamo pertanto ringraziare,– spiegano dal Centro Vincenziano,– quanti ci hanno supportato.

La famiglia Iseppi (Deterplast) per prodotti di pulizia già prima dell’emergenza. Un’offerta in parrocchia di 500 euro per i bisogni di famiglie in difficoltà. Due famiglie di Castelnuovo di Ceva: Luigi e Marisa Braida e la signora Elida.

Il dott. GianCarlo Gonella di Ceva. Tutti hanno offerto prodotti agricoli. Le famiglie Benedetto e Gonella per una cospicua offerta in buoni spesa e prodotti alimentari.

L’Oratorio per alcuni prodotti alimentari non utilizzati nei mesi di chiusura. Il dott. Luigi Raia per l’offerta di presidi sanitari e alimentari.

Molto importanti si sono rivelati i contatti con l’assessore Nadia Carena e i volontari della protezione civile coordinati da Giorgio Gonella, che hanno contribuito alla consegna in sicurezza dei pacchi. Grazie anche a chi ha collaborato in vari modi nelle varie zone.”

