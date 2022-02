CEVA/ Il Baruffi rappresentato da 10 studenti al Premio Strega Giovani: "Grande orgoglio"

CUNEO CRONACA - Tra le scuole secondarie superiori italiane selezionate per far parte della giuria del "Premio Strega Giovani" c'è anche il "Baruffi" di Ceva e Ormea, in provincia di Cuneo. L’istituto parteciperà rappresentato da dieci studenti, selezionati tra i quattro corsi liceo scientifico, Afm e Cat di Ceva e Scuola forestale di Ormea, pronti a recensire e votare i volumi in gara al concorso letterario organizzato e gestito dalla Fondazione Bellonci.

«Un vanto per la nostra scuola e un’imperdibile occasione per stimolare il giudizio critico dei nostri ragazzi – commenta il referente, prof di Lettere Michele Piovano –, per avvicinarli alla scrittura creativa». Il Premio Strega Giovani si prefigge di diffondere la narrativa italiana contemporanea fra i giovani riconoscendone ed enfatizzandone l’autonomia di giudizio. «Far sentire i ragazzi protagonisti, non soltanto utenti, del mondo della cultura – dice Fondazione Bellonci – significa investire sul loro e sul nostro futuro».

Gli studenti selezionati saranno chiamati a leggere le opere concorrenti inviate in formato elettronico e poi a esprimere la propria preferenza. «Il 4 giugno parteciperanno a un evento in programma a Cervo, in Liguria – continua prof. Piovano –, e in quell’occasione gli studenti potranno incontrare e intervistare gli autori in gara. Seguirà poi un ulteriore incontro con il vincitore». E ancora: «Oltre ai giovani selezionati, che saranno parte della giuria del Premio, l’intenzione è coinvolgere le relative classi. L’attività proposta non sarà, dunque, solo extracurriculare, ma offrirà spunti per approfondimenti con i compagni, attraverso specifici laboratori».

«Il fatto che il Baruffi Ceva-Ormea faccia parte della delegazione del Premio Strega Giovani è motivo di grande orgoglio – conclude la dirigente scolastica Mara Ferrero –. Un’importante occasione per avvicinare i ragazzi al mondo della letteratura».