CEVA/ Comune, Giorgio Gonella e Marisanna Rolfo vanno in pensione: il grazie del sindaco

SERGIO RIZZO - L’Amministrazione comunale del Comune di Ceva ha salutato e ringraziato Giorgio Gonella e Marisanna Rolfo per il lavoro svolto presso l’ente pubblico cebano.

“Grazie per la vostra professionalità e la dedizione che avete sempre dimostrato in tutti questi anni di lavoro – ha spiegato il sindaco Vincenzo Bezzone –. All’interno di uffici comunali che non hanno un grande numero di dipendenti, anche il posto di lavoro diventa una comunità, una piccola famiglia sulla quale sai di poter contare. Grazie Marisanna e grazie Giorgio per il lavoro svolto".

