CEVA/ Dimissioni dell'assessore, dubbi all'opposizione: intanto arriva Andrea Minazzo

SERGIO RIZZO - Dopo la notizia delle improvvise dimissioni dell’assessore ai Rifiuti e Politica Ambientale del Comune di Ceva (Cuneo) Gianluca Garelli, è giunta da parte del gruppo della minoranza “Una Svolta per Ceva” una nota in cui si dice quanto segue. “Siamo sconcertati per le dimissioni dell’ennesimo assessore. Pur avendo idee diverse, spiace sempre trovarsi di fronte a questi episodi. A distanza di poco più di un anno dalle dimissioni dell’assessore Nadia Carena, si dimette anche l’assessore Gianluca Garelli. Due su quattro, e con deleghe importanti come Turismo, Manifestazioni, Protezione civile, Rifiuti e Politiche ambientali, adducendo, elegantemente, la foglia di fico delle “motivazioni personali e di lavoro”, ma risulta palese che questa maggioranza scricchiola ed arranca su più fronti. Lo stato della città lo certifica. Appare alquanto strano, in effetti, che un assessore in aria di dimissioni, pochi giorni prima invii una lettera alle associazioni di categoria, lettera per altro che noi giudichiamo scorretta nei modi e nei termini, su come sarà sua intenzione muoversi nei prossimi mesi.

La nostra opinione è che il sindaco Vincenzo Bezzone e il suo vice Lorenzo Alliani concentrino tutte le decisioni sulle loro persone, senza coinvolgere il resto dell’amministrazione, o coinvolgendoli solo per metterli a conoscenza di decisioni già prese, mentre, al contrario, tollerino poco le iniziative prese di “propria sponte” dal resto dei componenti. Parliamo con cognizione di causa. Alcuni fatti nel corso della legislatura ci inducono a pensare quanto sosteniamo. Situazioni in cui è apparsa evidente una mancanza di dialogo interno alla maggioranza; consigli comunali dove la maggioranza non aveva il numero legale per deliberare su importanti interventi per la città, che sono stati portati avanti grazie al senso di responsabilità di noi consiglieri di opposizione e, consigli comunali passati ad aspettare che arrivassero consiglieri di maggioranza che “non sapevano della convocazione” per far sì che fosse presente il numero legale da parte della maggioranza del sindaco Vincenzo Bezzone. Non siamo di fronte a un ennesimo caso isolato, come si tenta di far credere, ma all’essenza di una maggioranza senza progetti e visioni comuni, mentre la città, resta immobile.

In conclusione, le nostre preoccupazioni non sono tanto le dinamiche interne alla maggioranza, quanto i risvolti che si riflettono sulla nostra città. Facciamo nel frattempo i nostri migliori auguri di buon lavoro al neo assessore Andrea Minazzo”.

