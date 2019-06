CEVA/ Creati dalla pasticceria Bono i nuovi dolci con i colori della città

SERGIO RIZZO - Gianpiero Roella, insieme alla moglie Veronica e la figlia Alexandra, stanno perfezionando e portando a compimento in questi giorni i nuovi pasticcini dedicati alla città di Ceva (Cn).

“Insieme a Giorgio Gonella, – spiegano Gianpiero e Veronica titolari della rinomata “Pasticceria Bono”, nel centro storico di via Marenco, – abbiamo deciso di creare un pasticcino con i colori della città di Ceva.

È stata pertanto realizzata una pasta frolla arricchita con farina e granella di nocciola Piemonte con l’utilizzo di cioccolato fondente e bianco per potersi avvicinare maggiormente al colore giallo e nero simbolo di Ceva. Le prime infornate di questo nuovo prodotto, sono state particolarmente gradite e apprezzate sia dai nostri clienti abituali che dai numerosi turisti che va ad affiancarsi agli ormai storici e conosciuti cevesi.

A breve saranno realizzati anche biscotti senza zuccheri aggiunti, prodotti esclusivamente con l’uso di farine particolari rivolti in particolare verso chi soffre di intolleranze alimentari. È in fase di attuazione un nuovo tipo di dolce con minor contenuto di cioccolato, realizzato con l’uso di farine che ricordano e facciano risaltare come sempre i colori del Comune di Ceva. Per quanto riguarda il nome ne abbiamo uno già pronto. È tipico, significativo e molto simpatico.

Ci è stato suggerito dagli alunni della prima e seconda classe delle scuole elementari di Ceva, nostri graditi ospiti insieme alle loro maestre durante una visita – studio ai luoghi del centro storico cittadino. Tutto questo vuole essere una sorpresa cui stiamo già lavorando e sarà svelato durante un ‘dolce evento’ che annunceremo a breve. Questa non vuole essere solo un iniziativa di carattere commerciale ma si propone come un motivo simpatico e goloso per ricordare la nostra città: Ceva.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: i titolari della “Pasticceria Bono “ a Ceva)