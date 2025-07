Ceva, contributi per i centri estivi 2025: aperto il bando per il rimborso alle famiglie

SERGIO RIZZO - L’Amministrazione comunale di Ceva segnala come sia stata messa in campo un’iniziativa finalizzata a dare sostegno alle famiglie che si siano avvalse dei centri estivi nel corso dell’estate 2025. È infatti stato pubblicato l’avviso per la richiesta di rimborso della spesa sostenuta.

L’avviso è rivolto alle famiglie di bambini residenti in Ceva che abbiano usufruito di campi estivi sia nel Comune di Ceva, sia in altri Comuni, i cui figli abbiano un’età compresa tra i 3 e i 14 anni e che siano in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

Chi fosse interessato, dovrà presentare la domanda entro e non oltre il 30/09/2025 compilando l’apposito modulo, il quale sarà da inviare all’indirizzo mail ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it – comune.ceva.cn@cert.legalmail.it o da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune.

I criteri di rimborso e le percentuali di abbattimento saranno i seguenti:

ISEE da € 0,00 a € 15.000,00 – 90%;

ISEE da € 15.001,00 a € 26.000,00 – 80%;

ISEE da €. 26.001,00 a € 37.000,00 – 70%.

Si ricorda che la domanda dovrà essere compilata in ogni sua sezione e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, da uno dei genitori nel cui nucleo familiare sia presente il minore, completa dei seguenti allegati: copia della/e ricevuta/e di pagamento rilasciata/e dai soggetti organizzatori dei “Centri Estivi” ed “Estate Ragazzi”; copia del documento di identità del richiedente se trasmessa tramite e-mail; allegato ISEE in corso di validità; verbale di accertamento dell’handicap ex L.n.104/92 in corso di validità. Si dà atto inoltre che non esistono limitazioni di reddito per le famiglie residenti che hanno iscritto ad un centro estivo i figli minori e/o minori a carico, portatori di disabilità certificata ai sensi della L.104/92, art.3 comma 1-3 e che pertanto tali famiglie rientreranno negli aventi diritto al contributo, con una percentuale di abbattimento pari al 50%. Sulla base del valore ISEE e delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria degli aventi diritto fino a esaurimento delle somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Questo provvedimento permette di sostenere le famiglie cebane nelle loro esigenze imprescindibili e quotidiane - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Boffano -. Le vacanze estive sono un momento di svago e riposo per bambini e ragazzi, ma anche un periodo in cui per i genitori è difficile organizzare il tempo libero dei figli, che spesso si sovrappone alle incombenze lavorative. Il contributo va nella direzione di supporto ai nuclei familiari secondo il criterio della proporzionalità e della progressività rispetto al reddito del nucleo stesso".

Di pari avviso l’assessore alle Politiche giovanili e alla Famiglia, Laura Amerio: “E’ fondamentale che bambini e ragazzi investano il tempo estivo in attività costruttive, che allegeriscono il peso dell’assistenza su genitori e nonni e che, al contempo, permettano loro di stare in compagnia dei coetanei, di creare amicizie e reti sociali e di cimentarsi in nuove esperienze. Questo però, come ben sappiamo, ha un costo che per molte famiglie diventa ingente. Il nostro obiettivo come amministratori è quello di dimostrare un aiuto concreto ai nostri concittadini che si sono rivolti ai centri estivi e alle iniziative di Estate Ragazzi” così da dare non solo un sostegno economico, ma da creare un circolo virtuoso che incentivi le famiglie a usufruire di questi servizi anche negli anni a venire".

Si ricorda che il modulo di presentazione della domanda è scaricabile al link QUI oppure si può ritirare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ceva (piazza Vittorio Emanuele II, 17) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12, il lunedì e il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17. Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Ceva negli orari di apertura al pubblico e/o al seguente numero telefonico: 0174/721623 interno 201.

