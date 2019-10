CEVA/ Con lo spettacolo “Animali da Bar” domenica 10 riapre in grande il teatro Marenco

SERGIO RIZZO - Il Teatro Marenco di Ceva (Cn), dopo cinque mesi di forzata chiusura causa l’adeguamento alle norme di sicurezza e la conseguente forzata inattività, riapre nuovamente il sipario alla nuova stagione di prosa 2019 /2020.

Nei giorni scorsi il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ha infatti firmato l’ordinanza con la quale il Teatro è nuovamente agibile e aperto al pubblico. Sarà una grande emozione varcarne nuovamente l’ingresso dopo tanti mesi di chiusura forzata che hanno condizionato varie manifestazioni e spettacoli in particolare i saggi di fine anno scolastico.

È nel frattempo partita molto bene la campagna abbonamenti svolta nelle giornate del quattro ottobre per gli abbonati della precedente stagione 2018/2019 che hanno potuto esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto occupato in precedenza e il cinque di ottobre con la vendita libera degli abbonamenti riservata ai nuovi abbonati. Gli eventuali posti ancora liberi per la stagione di Prosa potranno essere acquistati presso Photoemozioni in via Marenco 20 a Ceva, tel. 0174.701002.

Una novità quest’anno, per la prima volta, una collaborazione con “Piemonte Live” e con il Baretti di Mondovì, prevede la possibilità di un abbinamento Plus che permetterà di poter assistere a tre spettacoli della stagione di prosa di Mondovì. Invariati da tempo i prezzi, degli abbonamenti: 120 euro – platea , 220 euro – palco 2 posti, 330 euro palco 3 posti , 440 euro palco 4 posti, 100 euro balconata. Biglietti singoli da 15 euro in balconata o galleria. Tra i primi appuntamenti in programma, il saggio della scuola di danza.

La stagione teatrale di Prosa, partirà domenica 10 novembre alle ore 21 con “Animali da Bar” presentato dalla compagnia “Carrozzeria Orfeo”. Venerdì 13 dicembre 2018 ore 21 “ Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello con la “Tpe – Teatro Piemonte Europa”. Martedì 14 gennaio 2020 ore 21 Coast To Coast di Rocco Papaleo e Valter Lupo con “Less Is More Produzioni.” Sabato 22 febbraio 2020 ore 21 sarà proposto Otello da William Shakespeare: “Escate Cultura”. Domenica 8 marzo 2020 ore 21, sarà la volta di “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare “Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e Atir Teatro Ringhiera.” Sabato 21 marzo 2020 ore 21 Mortimer e Wanda con Marina Thovez e Mario Zucca. Venerdì 3 aprile 2020 ore 21 andrà in scena “La casa di famiglia” di Augusto Fornari, Toni Fornari, Anna Maia e Vincenzo Sinopoli. “Atpr – Associazione Teatri per Roma.” Sabato 18 aprile 2020 ore 21 Emisfero (in abbonamento). Per questo evento sono previste due repliche: domenica 19 aprile 2020 alle ore 18 e alle ore 21. “Magdaclan Circo.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: il Teatro Marenco di Ceva)