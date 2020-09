CEVA/ Cimento nel Tanaro in allegria per mantenere l'attenzione alla salubrità delle acque

SERGIO RIZZO - Anche quest’anno si è svolto a Ceva (Cn), il consueto bagno nel Tanaro manifestazione che dal 2009 non ha avuto interruzioni.

Questo bagno di fine estate ha lo scopo di tenere viva la frequentazione del fiume con un’attenzione particolare alla salubrità delle acque da parte dell’Associazione Amici del Fiume.

Dagli ultimi controlli eseguiti dal Comune di Ceva, le acque risultano di qualità buona per la balneazione, per poter apprezzare la nostra riviera del Tanaro che ci offre ambienti idonei per questo sano divertimento.

Nel rispetto delle norme anti Covid i Nuotatori del Tempo Avverso guidati da Roberto Giuria, presidente di Ceva, insieme ai ragazzi del Cai Giovanile guidati da Pino Cappa, hanno condiviso un bagno nel fiume Tanaro seguito da un pranzo al sacco.

La giornata è proseguita a Priero per la visita guidata alla Torre medievale che è stata aperta al pubblico. Si è potuto ammirare un borgo ricco di storia e partecipare alla festa del paese dove, non è mancata musica e allegria, regalando una domenica eccezionale.

(Nella foto: I Nuotatori del Tempo Avverso a Ceva)