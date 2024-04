CEVA/ Ambiente e tecnologie informatiche, il Cfpcemon raddoppia: due corsi a Mondovì e Fossano

SERGIO RIZZO - Il Cfpcemon ha avviato due corsi Ifts, uno a Mondovì e uno a Fossano, offrendo al territorio percorsi di alta specializzazione in settori chiave come l’ambiente e le tecnologie informatiche applicate al settore sanitario.

Questa iniziativa conferma il ruolo preminente dell'ente, unico in provincia di Cuneo a ottenere il finanziamento di due Ifts, finanziati dalla Regione Piemonte tramite il Por Fse + 2022 – 2027.

Questi corsi, nati dalla crescente richiesta di figure specializzate da parte delle aziende locali, rivestono un’importanza strategica per il territorio e le precedenti edizioni hanno registrato eccezionali risultati occupazionali, confermando l’efficacia e la rilevanza di tali iniziative formative.

Il primo, avviato il 15 aprile presso la sede di Mondovì, è il corso Ifts “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente”, un’importante iniziativa formativa volta a creare tecnici specializzati nel rispetto della normativa ambientale in collaborazione con l’Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro e l’IIS Baruffi di Ceva e Ormea.

Il secondo, avviato il 17 aprile presso la sede di Fossano, è il corso Ifts "Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici", che formare tecnici altamente qualificati nell’ambito dell'informatica e dell’elettronica biomedica in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’IIS Vallauri di Fossano.

I corsi di specializzazione Ifts sono un’ottima alternativa anche per coloro che trovano difficoltà nel vedere riconosciuti i propri titoli di studio conseguiti all’estero. È infatti possibile l’iscrizione per coloro che non hanno un titolo conseguito in Italia, previa valutazione delle competenze equivalenti.

L’opportunità formativa è ancora aperta, entrambi i corsi sono finanziati dal Por Fse + 2022 – 2027, rendendoli accessibili senza alcun costo di partecipazione a tutte le persone disoccupate.

Per coloro che desiderano iscriversi o desiderano ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web https://cfpcemon.it/cfp/ifts oppure contattare il numero di telefono: 0174.42135.

Sergio Rizzo