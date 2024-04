CEVA/ Allieva del "Baruffi" vince la finale territoriale del Concorso di Eloquenza del Lions Club

CUNEO CRONACA - Nella Sala consiliare del Comune di Mondovì, si è svolta nel primo pomeriggio la finale territoriale del “Concorso di eloquenza in lingua italiana”, organizzato dal Lions Club Mondovì, in collaborazione con il Leo Club Mondovì.

Alla prova, giunta a Mondovì alla quarta edizione, hanno partecipato allievi dell’”Istituto Tecnico Baruffi” e “Istituto Agrario” di Mondovì e del Liceo Scientifico di Ceva. In precedenza, nel mese di marzo, si erano svolte le audizioni selettive a Mondovì e a Ceva.

La vincitrice è stata Chiara Barattero, frequentante la classe 4B liceo scientifico a Ceva: insieme agli allievi classificatisi al secondo e terzo posto, rispettivamente Teresa Petrini della 5^ SIA e Manycha Sosthen della 3^ AFM, entrambi dell’”Istituto Baruffi” di Mondovì, parteciperà alla finale distrettuale, prevista a Cuneo nella seconda metà del mese di maggio.

Erano presenti all’evento la Dirigente Scolastica del “Baruffi” di Ceva, prof.ssa Angela Raffaele Addamo, i docenti Marina Bonelli, dell’”Istituto Tecnico Agrario” di Mondovì, Giovanni Stefano Lenta del Liceo Scientifico di Ceva e la prof.ssa Annarosa Morandini dell’”Istituto Baruffi” di Mondovì, che hanno seguito il progetto per le rispettive scuole di appartenenza.

La giuria, composta dal Presidente del Premio, comm. Pietro Botto, dai soci Lions ing. Angelo Bianchini (in rappresentanza del Presidente del Club Mondovì Monregalese, Federico Bianchini) e avv. Francesca Bertazzoli (assessora all’Istruzione del Comune di Mondovì, che ha portato i saluti del Sindaco, dr. Luca Robaldo, assente per impegni fuori sede) e dal Segretario del Premio, prof. Antonio Rimedio, ha evidenziato come sia stato elevato il livello delle performances dei partecipanti, ognuno con un talento oratorio diverso dagli altri e con spunti di originalità marcati.

Il tema di quest’anno riguardava la questione ambientale: i candidati nella loro esposizione orale, in un tempo massimo di dieci minuti, dovevano prendere spunto da un estratto della Lettera Enciclica di Papa Francesco Laudato sii, che contiene un potente richiamo alla consapevolezza e alla responsabilità verso il pianeta, che è la fonte di vita di tutti, e dall’esortazione di Patty Hill, Presidente Internazionale del Lions international, a cambiare il mondo.

Il concorso ha impegnato gli allievi a preparare una loro originale argomentazione, costellata di citazioni culturali e al tempo stesso intessuta di riferimenti alla vita quotidiana e al nostro tempo. I ragazzi e le ragazze del nuovo millennio ci indicano con sicurezza la direzione da seguire per prenderci cura del bene comune, al di là degli egoismi economici, sottolineando nei loro interventi come sia necessario trasformare la mentalità consumistica e predatrice, adottando politiche di promozione della sostenibilità e di rispetto per l’ambiente.