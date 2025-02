CEVA/ Al via il progetto "Cura degli spazi" per persone disoccupate: domande entro venerdì

SERGIO RIZZO - Il Comune di Ceva ha inteso pubblicare un progetto di utilità, per persone disoccupate, mediante un avviso pubblico “Cura degli spazi”.

Possono presentare domanda imprese, cooperative sociali e produzione lavoro, associazioni, fondazioni, consorzi e gruppi cooperativi. Questi soggetti, presenti sul territorio del Piemonte, debbono disporre di idonea attrezzatura per le opere da svolgere e devono essere adeguatamente organizzati in merito.

La domanda deve essere inoltrata a “Progetto di pubblica utilità – cura degli spazi” presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ceva, entro e non oltre le 13 del 14 febbraio tramite consegna a mano in Comune a Ceva, o tramite Pec all’indirizzo ceva.cn@cert.legalmail.it. In allegato occorre produrre fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore, nonché mod. 3 e mod. 4 indicati dal Comune di Ceva per la partecipazione alla selezione. Sulla pagina Internet del Comune di Ceva è possibile reperire il testo integrale dell’avviso pubblico e l’informativa privacy.

