CEVA/ Aggiornamento professionale Oss: precisazione sull'iniziativa di Abacus Odv

SERGIO RIZZO - Carlo Lorenzo Muzzulini, Presidente Abacus Onlus, intende specificare che il corso che descrive l'iniziativa di Abacus Odv volta a garantire un aggiornamento professionale degli operatori soci sanitari Oss delle Rsa del territorio, è rivolto a operatori sociosanitari già qualificati, è di 20 ore, e è sostenuto da Abacus Onlus presso la sede del Cfp di Ceva.

“Tutto questo, per evitare fraintendimenti – spiega il dott. Muzzulini – perché non vorrei che qualcuno pensasse che ci vogliamo sostituire alle attività istituzionali della regione Piemonte che organizza i corsi di mille ore per dare la qualifica all’Oss. Ritengo sia necessaria questa specifica anche nei confronti del Cfp di Ceva che ci viene incontro garantendoci l’organizzazione del corso stesso, e soprattutto per non far nascere fraintendimenti tra la regione Piemonte e questa struttura. Il corso è iniziato nella giornata di giovedì 21 marzo, prevede tre edizioni per un totale di 90 discenti”.

Sergio Rizzo