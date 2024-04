CEVA/ Adalberto Vivaldo (61 anni) nominato nuovo primario di Medicina Generale all'ospedale

SERGIO RIZZO - Il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, si è congratulato con il dott. Adalberto Vivaldo, 61 anni, per essere stato nominato nuovo Primario di Medicina Generale all’ospedale di Ceva. Nel contesto, augurandogli un buon lavoro, ha esteso i sentiti ringraziamenti all’Assessore alla Sanità Luigi Icardi per la designazione del nuovo primario. Ancora una volta è stato una notevole e grande attenzione nei riguardi dell’ospedale di Ceva.

“Insieme all’ospedale di Ceva – aggiunge il sindaco Bezzone – conosciamo molto bene la professionalità del dott. Ferdinando Vivaldo, che è stato in precedenza direttore sostituto di Medicina Generale, e ora, con la sua nomina alla carica di primario, si offre buona e importante visibilità al nostro nosocomio. Il settore della Sanità è d’importanza primaria, sia per il nostro Comune e la nostra zona, per questi motivi va tutelato e sostenuto".

Sergio Rizzo