Certame Pareysoniano, a Cuneo la sfida filosofica tra studenti sul tema libertà e tecnologia

CUNEO CRONACA - Sabato 10 maggio dalle 10 a Cuneo, presso il Rondo dei Talenti (via Gallo 1), è in programma la terza edizione del “Certame Pareysoniano”, il concorso nazionale di filosofia riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori, organizzato dal Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” in collaborazione con il liceo classico e scientifico “S. Pellico-G. Peano”. A presiedere l’avvio dei lavori e la successiva presentazione degli elaborati da parte degli studenti ammessi alla finale, sarà il prof. Enrico Guglielminetti, presidente del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”. Interverranno anche Giulia Gavioli (Liceo Minghetti di Bologna) e Federico Naretto (Liceo D’Azeglio di Torino), vincitori dell’edizione 2024. Nel pomeriggio, dalle 15, presso lo Spazio Incontri Fondazione Crc (via Roma, 15) si svolgerà una conferenza del prof. Giovanni Maddalena (Università del Molise) sul tema “Delitti, investigazioni e libertà nell’epoca dell’intelligenza artificiale”; seguirà, dalle 16, la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione dell’iniziativa. La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza.

“L’edizione 2024/2025 del Certame è stata dedicata al rapporto tra libertà e tecnologia – afferma Graziano Lingua, direttore del Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson” -. Il problema della libertà è un tema classico della storia del pensiero filosofico, ed è stato al centro degli interessi di ricerca di Luigi Pareyson. Questo tema così ampio è stato investigato dagli studenti che hanno preso parte alle selezioni a partire da una domanda più specifica: in che misura le trasformazioni tecnologiche degli ultimi decenni ci impongono di ripensare le condizioni e il senso della libertà umana? I lavori migliori sono stati selezionati per la fase finale, in presenza a Cuneo, dove gli studenti finalisti si cimenteranno in una breve presentazione orale, valutata da una giuria di professori universitari e liceali”.

“La nostra scuola è onorata di proseguire la collaborazione con il Centro Pareyson per l’organizzazione della terza edizione del Certame – commenta Alessandro Parola, dirigente scolastico del liceo classico e scientifico ‘S. Pellico-G. Peano’ di Cuneo -. Si tratta di un’attività pensata per diffondere tra i giovani l’attualità del pensiero pareysoniano e il nostro istituto non potrebbe non sentirsi coinvolto, visto il debito di riconoscenza con il professore che nei suoi anni giovanili, dal 1940 al 1944, ha insegnato filosofia proprio nel nostro liceo classico”.

Rispetto alla seconda edizione del Certame si è registrato un ulteriore incremento dei lavori inviati, passati dai 53 dell’edizione 2024 ai 72 saggi di quest’anno, realizzati da studenti di tutta Italia. Dieci di questi sono stati selezionati per la fase finale, provenienti dal liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, dal liceo “Giovanni Verga” di Adrano (CT), dall’IIS D’Adda di Varallo (VC), dall’istituto di istruzione secondaria superiore “Epicarmo Corbino” di Contursi Terme (SA), dal liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, dal liceo classico “Giovanni Berchet” di Milano, dal liceo classico “Vincenzo Gioberti” di Torino, dal liceo classico “Francesco Maurolico” di Messina, dal liceo classico internazionale “Giovanni Meli” di Palermo e dal liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino. Ogni studente avrà 10 minuti per una breve presentazione. Verrà premiata la capacità di esposizione e di argomentazione poi, sulla base delle diverse illustrazioni, il comitato scientifico individuerà i vincitori e le vincitrici.

L’evento si svolge con il contributo di Fondazione Crc, Fondazione Crt, Otto per Mille Chiesa Valdese – Unione delle Chiese metodiste e valdesi e con il patrocinio di Città di Cuneo, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione – Unito, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – sezione parallela di Torino, Centro culturale protestante, Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico.