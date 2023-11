FRABOSA/ Cercatore di funghi ferito alla testa, portato in ospedale in codice giallo

CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di mercoledì 1° novembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Frabosa Soprana per recuperare un cercatore di funghi infortunatosi a causa di una caduta.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 da una persona che non si trovava sul luogo che ha fornito indicazioni sommarie sull'ubicazione del paziente. Nel frattempo è stato possibile parlare con l'infortunato che ha comunicato di essersi spostato nei pressi della borgata Seccata e di aver riportato una profonda ferita lacerocontusa al capo.

Poiché le condizioni meteo erano marginali è stata attivata inizialmente una squadra a terra del Soccorso Alpino comprensiva di un medico e di un tecnico di elisoccorso non in servizio. L'uomo è stato raggiunto a piedi ed è stato stabilizzato dal personale che, in considerazione delle sue condizioni sanitarie e del miglioramento meteorologico, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

Il velivolo ha, infine, recuperato il paziente al verricello e ha proceduto con il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo. Presente sul posto anche una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.