"Castelli Aperti": nel ponte del 2 giugno visite ed eventi in dimore storiche da scoprire in Granda

CUNEO CRONACA - Nel cuore della primavera piemontese, torna puntuale l'appuntamento con Castelli Aperti, il progetto che ogni anno valorizza il ricchissimo patrimonio storico-artistico della regione attraverso l’apertura straordinaria di castelli, dimore, torri, ville, palazzi e giardini. In occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica, sabato 1 e domenica 2 giugno, decine di beni distribuiti in tutte le province del Piemonte saranno accessibili al pubblico, offrendo visite guidate, percorsi museali, degustazioni, rievocazioni storiche e concerti.

Un’opportunità unica per esplorare il territorio attraverso un turismo culturale sostenibile e di prossimità, che punta alla riscoperta di borghi e paesaggi autentici, spesso lontani dai circuiti di massa ma non per questo meno affascinanti. In questo primo weekend di giugno, le aperture interesseranno le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola, con un’offerta eterogenea e ricchissima, adatta sia agli appassionati di storia che alle famiglie in cerca di esperienze all’aria aperta.



L’edizione 2025 è arricchita dal progetto speciale “Tutti i colori della cultura”, pensato per celebrare i trent’anni di Castelli Aperti con una serie di appuntamenti che abbinano l’esperienza di visita a performance artistiche, eventi speciali e riflessioni sul paesaggio culturale. Il progetto ha preso il via il 1° giugno nel borgo e castello di Pamparato, nel cuore della provincia di Cuneo, e proseguirà con una nuova tappa venerdì 7 giugno a Rosignano Monferrato, dove l’arte contemporanea incontrerà le architetture storiche e il paesaggio vitivinicolo patrimonio Unesco.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: 1 e 2 giugno aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: Intero 5€.

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 1 e 2 giugno aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€.

Bra – La Zizzola: 1 giugno parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 1 e 2 giugno aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: 1 giugno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: 1 e 2 giugno ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra - Pollenzo - Banca del Vino: 2 giugno aperta dalle 10.00 alle 14.00 per visite libere e degustazioni a pagamento.

Busca – Castello del Roccolo: 1 giugno visite guidate con orario 14.30 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Ingresso: Intero 6€, Ridotto 4€.

Caraglio - Il Filatoio: 1 e 2 giugno visite guidate alle ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso: Intero 9€

Cherasco – Palazzo Salmatoris: 1 e 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: 1 e 2 giugno dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: 1 e 2 giugno aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: 1 e 2 giugno dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 1 e 2 giugno aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso: Intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei).

Manta – Castello della Manta: 1 e 2 giugno aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso: Intero 11€; Visita guidata Intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: 1 e 2 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 8€, Ridotto 6€.

Pamparato - Borgo e Castello: 1 giugno visite guidate ore 10.30 e 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: 1 e 2 giugno visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Info: Tel: 3331714232; torre@prieroturismo.it. Ingresso: Intero 4€ .

Roddi – Castello di Roddi: 1 e 2 giugno visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: Tel: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo Biglietto: Intero 6€.

Saluzzo - Casa Cavassa: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3,5€.

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 1 e 2 giugno visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Saluzzo – La Castiglia: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 8€; ridotto 6€.

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€.

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00, Mostra delle Opere di Elzevir. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 1 e 2 giugno 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 3€.

Savigliano - Torre Civica: 1 e 2 giugno orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 1 e 2 giugno aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.