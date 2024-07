"Castelli Aperti", ecco le mete: ultimo weekend di luglio tra dimore storiche, parchi e musei

CUNEO CRONACA - Prosegue Castelli Aperti rassegna giunta ormai alla 29ma edizione che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Domenica 28 luglio sono numerose le dimore storiche che apriranno le porte ai visitatori in provincia di Cuneo.

Ad Alba, il Museo Diocesano sarà aperto dalle 14.30 alle 18.30, con biglietti a 3 euro per gli adulti e 1,5 euro per i ridotti. A Barolo, il Castello Falletti di Barolo e il WIMU Wine Museum accoglieranno i visitatori dalle 10.30 alle 19.00, con biglietti a 9 euro e ridotti a 7 euro. Bra offrirà visite gratuite alla Zizzola dalle 10.00 alle 18.00 e il Museo Civico di Storia Naturale Craveri sarà aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, con biglietti a 5 euro o un pacchetto museale a 10 euro. Il Museo Civico di Palazzo Traversa seguirà gli stessi orari e prezzi.

A Caraglio, il Filatoio sarà accessibile dalle 10.00 alle 19.00, con un biglietto intero a 9 euro. Cherasco aprirà le porte di Palazzo Salmatoris dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso gratuito. A Dronero, il Museo Civico Luigi Mallé sarà aperto dalle 15.00 alle 19.00. Fossano offrirà tour al Castello dei Principi D'Acaja alle 11.00, 15.00 e 16.30, con biglietti a 5 euro e ridotti a 3 euro. Govone aprirà il Castello Reale dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, con biglietti a 7 euro e ridotti a 5 euro.

A Magliano Alfieri, il Museo dei Soffitti in Gesso e il Teatro del Paesaggio saranno aperti dalle 10.30 alle 18.30, con biglietti a 5 euro per un museo o 7 euro per entrambi. Il Castello della Manta sarà accessibile dalle 11.00 alle 19.00, con biglietti a 11 euro e visite guidate a 15 euro. A Priero, il Borgo e la Torre Medievale offriranno visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00, con biglietti a 4 euro.

A Roddi, il Castello di Roddi avrà visite guidate alle 11.30, 15.30 e 16.30, con biglietti a 6 euro. Saliceto aprirà il Castello dei Marchesi del Carretto con visite guidate alle 15.30, con biglietti a 6 euro e ridotti a 4 euro. A Saluzzo, Casa Cavassa sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, con biglietti a 5 euro e ridotti a 3 euro. Casa Natale di Silvio Pellico sarà aperta dalle 14.00 alle 19.00, con biglietti a 3 euro e ridotti a 2 euro. La Castiglia seguirà gli stessi orari, con biglietti a 8 euro e ridotti a 5 euro. La Torre Civica e la Pinacoteca Olivero saranno accessibili con gli stessi orari e biglietti a 3 euro e ridotti a 2 euro.

A Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra saranno aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, con biglietti a 5 euro e ridotti a 3 euro. Palazzo Muratori Cravetta offrirà visite guidate alle 10.30 e 15.30, con biglietti a 3 euro. Infine, il Castello di Serralunga d'Alba avrà visite guidate alle 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 e 17.30, con biglietti a 6 euro e ridotti a 3 euro.