Carmagnola, rinasce il centro sportivo: grazie a BTM una nuova casa per i giovani

CUNEO CRONACA - Un luogo storico per lo sport cittadino torna a vivere e guarda al futuro delle nuove generazioni. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Carmagnola, la società sportiva Elledì FC e il sostegno di Banca Territori del Monviso, il centro sportivo di via Novara, dopo una completa riqualificazione, sarà inaugurato con una nuova identità: Centro Sportivo BTM.

L’impianto, rimasto inutilizzato per anni, è stato affidato dal Comune di Carmagnola a Elledì FC, che ha avviato un importante intervento di recupero per restituire alla città una struttura moderna, funzionale e sicura. Il progetto ha previsto il ripristino degli spogliatoi, oltre alla riqualificazione dei due campi in erba naturale: uno dedicato agli allenamenti e uno regolamentare destinato alle gare del settore giovanile di calcio a 11.

Il nuovo centro ospiterà l’attività del settore giovanile calcio a 11 maschile e femminile della società, offrendo a giovani atleti e atlete spazi adeguati per crescere, allenarsi e vivere lo sport in un ambiente di qualità.

L’intitolazione dell’impianto a Banca Territori del Monviso rappresenta il segno concreto della collaborazione tra il mondo dello sport e una banca di credito cooperativo da sempre vicina alle comunità locali, impegnata nel sostenere le iniziative che generano valore sociale e favoriscono lo sviluppo del territorio.

«Sostenere progetti come questo significa investire nel futuro della nostra comunità - dichiara Alberto Osenda, Presidente di Banca Territori del Monviso - Legare il nome di Banca Territori del Monviso a un centro sportivo dedicato ai giovani calciatori del nostro territorio è motivo di grande orgoglio. Lo sport è uno straordinario strumento di crescita, educazione e inclusione. Insegna il rispetto, il senso di squadra e la responsabilità. Valori che condividiamo e che, come Banca Cooperativa, ci impegniamo a promuovere ogni giorno attraverso il nostro sostegno alle realtà locali».

«Quando ci è stato presentato questo progetto – gli fa eco il Direttore Generale BTM Luca Murazzano - abbiamo capito subito l'impatto positivo che avrebbe avuto sulla quotidianità di tantissime famiglie. Una BCC si riconosce dalla capacità di ascoltare i bisogni reali della sua gente: questo campo, infatti, non è solo un rettangolo di gioco ma un vero e proprio laboratorio sociale dove i ragazzi impareranno a crescere insieme, a superare le sfide e a fare comunità. Investire sui giovani non è mai un costo, ma il miglior investimento possibile per la crescita e il benessere dei nostri territori».

La riqualificazione del Centro Sportivo BTM rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni sportive, con l’obiettivo comune di restituire alla città uno spazio che favorisca l’aggregazione e lo sport.