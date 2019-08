CARAGLIO/ Più sport e musica a San Lorenzo per i festeggiamenti del santo patrono

Puntuale come ogni anno arriva a Caraglio (Cuneo) la festa patronale di San Lorenzo e la ventunesima edizione di "Non solo birra". Dal 9 al 13 agosto la piazza della piccola frazione caragliese si animerà di una ricca kermesse di appuntamenti da non perdere. La Proloco organizzatrice dell’evento ha stilato un ampio e variegato programma con l’intento di accontentare i gusti di un pubblico di qualsiasi età. Per gli sportivi non potevano mancare il torneo di calcetto e il torneo "Volley sotto le stelle", le cui finali si terranno nel pomeriggio di domenica 11 agosto.

Sempre nell’intento di unire sport e divertimento, venerdì 9 agosto si terrà la terza edizione di "A tutta birra", una corsa goliardica non competitiva su un percorso di circa 5 km con 4 pit-stop dove i corridori troveranno come ristoro una birra. Gli amanti della buona musica sono calorosamente invitati ad ascoltare, canticchiare e ballare i più disparati generi musicali che ogni sera verranno proposti da band, dj e orchestre. Venerdì aprono la festa i Way to Hollywood. Sabato sera si esibiscono i Groovejet, un concentrato di energia capace di coinvolgere tutti. In queste prime due serate, dopo i concerti live, toccherà a dj Elia dare seguito alla festa con le migliori hit dance del momento.

La domenica dal punto di vista musicale e danzante sarà un doppio spettacolo: allieteranno il pomeriggio il Trio Folk en Rouge con musica tradizionale occitana e con l’animazione del gruppo folkroristico La Malinteisa, la sera salirà sul palco la Tribute Band Max Mania. Lunedì 12 agosto è la volta del liscio, si danza su parquet con l’orchestra spettacolo di Sonia De Castelli. Martedì 13 agosto chiuderanno le danze Maurizio & la Band.

Tutte queste danze sotto le stelle non possono non stimolare l’appetito ed ecco che lo staff della Prolco non si fa trovare impreparato. Ogni sera la cucina propone panini, salsiccia, patatine e pizze cotte in forno a legna e venerdì sera si inaugurano i festeggiamenti con il pollo alla birra. Occorre, invece, la prenotazione presso il padiglione per le cene: la grigliata mista il sabato, novità di questa edizione la cena della domenica "Ën Bocon Ëd Sina" (due antipasti, un primo e dessert), la grande polentata il lunedì ed infine il bollito il martedì. Un menù vario per stuzzicare tutti i palati!

Domenica 11 agosto, alle 11, avrà luogo la celebrazione della messa per il santo patrono della frazione con la processione per le vie del paese, come da tradizione. Le maglie blu della Proloco vi aspettano e vi ricordano l’appuntamento dal 9 al 13 agosto a San Lorenzo di Caraglio, sulla strada provinciale che collega Caraglio a Centallo.